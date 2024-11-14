تدريبات بدنية في مران الزمالك الأول بليبيا

بدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب شهداء بنينا بالتدريبات البدنية لتجهيز اللاعبين لمباراة النصر الليبي الودية.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة جواو ميجيل مدرب الأحمال لتجهيزهم للقاء المرتقب أمام النصر الليبي في اعتزال خالد حسين.

مباراة الزمالك والنصر الليبي

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء غدًا الجمعة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.