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محافظ الجيزة: إدراج حالات بمعاش تكافل وكرامة لتحسين ظروفهم المعيشية

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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ناقش المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عددًا من الشكاوى المقدمة خلال لقائه الأسبوعي بالمواطنين في ديوان عام المحافظة لبحث الطلبات والشكاوى بشكل مباشر والعمل على إيجاد حلول جذرية، وذلك في إطار خطة الدولة بتفعيل آليات التواصل المباشر مع المواطنين.

وشهد اللقاء بحث طلب أحد المواطنين بإعادة معاينة عقاره الكائن بشارع ترعة الزمر بحي المنيرة الغربية لإصدار شهادة بيانات جديدة صحيحة للعقار. 

وكلف المحافظ مديرية الإسكان وحى العمرانية بفحص الطلب ومعاينة العقار حتى يتسنى للمالك استكمال إجراءات التصالح على المخالفات بالعقار المذكور. 

وبحث المحافظ شكوى أحد المواطنين بمركز أوسيم من غلق المدخل الخاص بمنزلة بسبب بناء سور خارج حدود الترخيص من أحد جيرانه. 

ووجه المحافظ إدارة التنظيم بمركز أوسيم ببحث الشكوى وإجراء معاينة ميدانية للمخطط التفصيلي وخطوط التنظيم للمنطقة محل الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود مخالفات بنائية.

كما بحث المحافظ شكوى أحد المواطنين يتضرر خلالها من وجود بركه مياه بعزبة مزغونه بقرية الشوبك بمركز الصف  داخل قطعة أرض أملاك دولة، مما يمثل خطورة على صحة وسلامة الأهالي بالقرية وطلاب المدارس. 

وعلى الفور وجه المحافظ بتشكيل لجنة متخصصة تضم أعضاء من مديرية الزراعة والمساحة وأملاك الدولة والرى لمعاينة البركة محل الشكوى وبحث مدى إمكانية ردمها من عدمه. 

بحث ثلاث حالات لسيدات يعانين ماليًا 

كما تضمن لقاء المواطنين بحث ثلاث حالات لسيدات يعانين ماليًا سواء لظروف مرضية أو معيشية أو لأمراض مزمنة مطالبين بإدراجهم  بمعاش تكافل وكرامة. 

وعلى الفور وجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بدراسة الحالات وتقديم المساعدات اللازمة وفقًا لكل حاله مع المتابعة الدورية لهم لتسهيل سبل المعيشة. 

وفى نهاية اللقاء شدد المحافظ  على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني وتعزيز آليات التواصل مع المواطنين والعمل على حل الشكاوى التي تواجههم للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لهم.

وحضر اللقاء اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد مرعي رئيس مدينة الجيزة وسهير عويس مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنية ومديري مديرية الزراعة والإدارات المختصة.

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المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار المنيرة الغربية حى المنيرة الغربية شارع ترعة الزمر مديرية التضامن الاجتماعي

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