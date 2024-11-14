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أخبار مصر

وزير العمل يتلقى تقريرًا من الملحق العمالي بالكويت بشأن مطالب مهندسين مصريين

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو
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تلقى وزير العمل  محمد جبران،تقريرًا من الملحق العمالي بدولة الكويت، بشأن الرد على توجيهاته، فيما يخص متابعة ملف إجراءات تجديد إقامة بعض المهندسين المصريين العاملين بالكويت، من الحاصلين على بكالوريوس هندسة من الجامعات المصرية، واعتماد شهاداتهم، والتسجيل في عضوية جمعية المهندسين الكويتية.

 

وبحسب بيان اليوم الخميس، قال الملحق العمالي أشرف علم الدين إنه عقب توجيه الوزير جبران مباشرة،تم التواصل مع جمعية المهندسين الكويتية، أفادت أنه لا مانع من تجديد الإقامة بمكتب الجمعية بمنطقة أبو فطيرة، كما أنه بالتواصل مع "الجمعية"، والمكتب الثقافي المصري بالكويت،جاءت الإفادة بأن الاستعدادات جارية بشأن عقد اجتماع في شهر يناير 2025 المقبل،بين "الجمعية"، واتحاد المهندسين العرب، لوضع آلية لتسهيل إجراءات الحاصلين على شهادات بكالوريوس الهندسة، من بعض الجامعات، باعتماد عضويتهم في جمعية المهندسين الكويتية، وذلك من جميع كليات الهندسة وأقسامها المختلفة بالجامعات المصرية،ودون استثناء، لضمان استدامة المهندس المصري في العمل.

 

وكان الوزير جبران قد تواصل هاتفيًّا مع الملحق العمالي بالكويت، ووجهه بسرعة الافادة،والمتابعة المستمرة، وذلك خلال لقاء "الوزير" أمس الأول الثلاثاء، مع المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين المصريين، بديوان عام " الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

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