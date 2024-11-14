خطأ فادح من أمان الله مميش يكلف تونس هدفا أمام مدغشقر بتصفات أمم أفريقيا (فيديو)

تسبب أمان الله مميش حارس مرمى منتخب تونس وفريق الترجي، في هدف لمنتخب مدغشقر، خلال مواجهة المنتخبين الجارية حاليا في جنوب أفريقيا، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

خطأ مميش كان سببا في تسجيل منتخب مدغشقر لهدف التعادل، بعد أن كان منتخب تونس متقدما بهدف سجله حمزة رفيعة.

ترتيب مجموعة تونس

ويتصدر منتخب تونس ترتيب المجموعة الأولى التي تضم إلى جواره منتخبات جزر القمر وجامبيا ومدغشقر برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن منتخب جزر القمر الثاني، ونقطتين عن جامبيا الثالثة.

بينما يحتل منتخب مدغشقر المركز الأخير برصيد نقطتين، بعد التعادل في مباراتين وتلقي الهزيمة في مباراتين أيضًا دون تحقيق أي انتصارات.

تشكيل منتخب تونس أمام مدغشقر

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: وجدي كشريدة – ياسين مرياح – منتصر الطالبي – علي العابدي.

خط الوسط: عيسى العيدوني – إلياس السخيري – حمزة رفيعة – أنس الحاج محمود.

خط الهجوم: سيف الله لطيف – حازم المستوري.

واستبعد قيس اليعقوبي عدة أسماء بارزة من قائمة النسور لمباراتي مدغشقر وجامبيا في مقدمتهم سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك ويوسف المساكني وفرجاني ساسي.