وكيل أول الإنتاج الحربي: لدينا القدرة الهندسية لتصنيع جميع المنتجات العسكرية أو المدنية

صرح المهندس محمد شيرين شحاتة وكيل اول وزارة الإنتاج الحربي؛ أن عيد الإنتاج الحربي يرجع إلى إنتاج أول طلقة في شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) فى 23/10/1954، مشيرًا إلى أن مسيرة الإنتاج مستمرة منذ هذا التاريخ لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأضاف أن شركات الإنتاج الحربي تساهم في جميع مشروعات الدولة وتقدم الاستشارات إلى جميع الوزرات الأخرى، مشيرا إلى أن شركات الإنتاج الحربي تعمل على تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخيرة بأحجامها المختلفة وغيرها من المعدات الحربية.

شركات الإنتاج الحربي

وأوضح المهندس محمد شيرين شحاتة أن شركات الإنتاج الحربي تعمل على تطوير منتجاتها الحربية لمواكبة أحدث التطورات العالمية الحديثة، وتم عرض آخر منتجاتنا الحربية راجمة الصواريخ "رعد 200" والتي تقوم بإنتاجها شركة إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) و"الصلب المدرع" الذي تعمل على إنتاجه شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي).

وشدد أن الوزارة قامت بتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتوطين أحدث التكنولوجيات التصنيعية بشركات الإنتاج الحربي، كما قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بافتتاح أربعة مشروعات لخطوط إنتاج تم تطويرها وخطوط إنتاج جديدة خلال شهر أكتوبر الماضي تعمل على تعميق التصنيع المحلى وهي:

1- مصنع الراتينجات في شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81)

2- وحدة إنتاج أحماض النيتريك والكبريتيك بتركيز 98%، 96% (مصنع 18 الحربى)

3- شركة الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة

4- المجمع النموذجي لتدوير مخلفات زراعات الموز بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي).

تنفيذ عدة مشروعات لتطوير خطوط الإنتاج

وأكد على حرص وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة الماضية على تنفيذ عدة مشروعات لتطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة عدة مصانع وتوفير ماكينات جديدة متطورة ومختلف متطلبات الإنتاج والتطوير والتي تمثل فرص استثمارية يمكن للمصنعين الاستفادة منها، كما قمنا بتجميع خطوط الإنتاج المتفرقة بالمصانع المختلفة فى مكان واحد لتوفير مساحات للتعاون مع القطاع الخاص سواء بالمشاركة أو الإيجار أو حق الانتفاع.

وأوضح أن الشركات تعمل على الاستفادة من فائض طاقتها الإنتاجية وتنتج مهمات الرباط وموفرات المياه والبطاريات الحامضية وغيرها من المنتجات التي تخدم المواطنين والشركات بجودة عالية وأسعار تنافسية من (غسالات - بوتاجازات - سخانات- تكيفات) والكثير من المنتجات المدنية التي تخدم قطاع الأسرة،

المشاركة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات القومية

وتابع اننا نمتلك أحدث خطوط الإنتاج وأيادي مهارة مدربة على أعلى مستوى في شركات الإنتاج الحربي تمكنا من تصنيع أي منتج سواء مدني أو حربي، ونصدر الفائض من منتجاتنا للعديد من الدول الشقيقة بعد سد احتياجاتنا الداخلية وليس هذا وحسب فتشارك وزارة الإنتاج الحربي في العديد من المشروعات القومية بالتعاون مع العديد من الوزرات ومنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة من اعمال إنشاء محطات تنقية وتحلية ومعالجة مياه بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.

وأضاف أنه تم فرش الوحدات السكنية بحي الأسمرات بمنتجاتنا المدنية فمهمتنا الرئيسية هي سد احتياجات القوات المسلحة و الشرطة من المعدات والأسلحة والذخائر، فنحن نسعى لاستغلال كافة الإمكانيات المتاحة لتنفيذ خطط التنمية المستدامة، فالوزارة لها دور حيوي في تنفيذ العديد من المشروعات التي تساهم في التكيف مع آثار التغيرات المناخية، موضحا أنه تم إنتاج الأتوبيس الكهربائي SETIBUS بالتعاون مع شركة صناعة وسائل النقل MCV لنقل الضيوف في مؤتمر قمة المناخ Cop27 وطورنا نظام معالجة محطة مياه الصرف الصحي بشرم الشيخ بالتعاون مع القطاع الخاص وشاركنا في تنفيذ أعمال الحديقة المركزية بالمدينة لتصبح متنفسًا حيويًا يعكس الوجه الحضاري المستدام لها.

مشروعات النقل الأخضر وإدارة المخلفات

واستكمل حديثه خلال لقائه ببرنامج "كلام معقول" مع الإذاعية هدى عبد العزيز، أننا ننفذ مشروعات النقل الأخضر وإدارة المخلفات وتبطين الترع بمختلف محافظات الجمهورية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أننا أنتجنا الأتوبيس الكهربائي الترددي لصالح وزارة النقل BRT لربط شرق العاصمة بغربها بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم التعاقد لتحويل عدد 2265 اتوبيس تتبع هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، وأشار خلال اللقاء إلى افتتاح مصنع تدوير ألياف الموز بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) لإنتاج عبوات كرتونية صديقة للبيئة والعمل على التصدير للخارج والذي يأتي في إطار الصناعات الخضراء وتدوير المخلفات.



وصرح "شحاتة" أن وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى أصدر قرار بتخصيص رقم تليفون لتلقي مقترحات وشكاوى العاملين بالإنتاج الحربي وأفكارهم البحثية وهو 01070168748، وكذا استقبال مختلف الشكاوى والمقترحات والأفكار البحثية عبر الصفحة الرسمية للوزارة فيس بوك؛ استجابة لمطالب العاملين بمصانع الوزارة ، كما وجه السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي بتخصيص فقرة أثناء الاحتفال بعيد الإنتاج الحربى تحت اسم يوم العائلة يتم فيه توزيع هدايا عينية على المتميزين من الجهات التابعة بحضور اسرهم مما يضفى جو من الود والألفة لرفع الروح المعنوية للعاملين وتعزيز أواصر الترابط وروح العمل الجماعي داخل الوزارة والهيئة والشركات والوحدات التابعة.