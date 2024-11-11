وزيرا الإنتاج الحربي والزراعة يبحثان موقف تطوير حديقتيّ الحيوان والأورمان

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بالحضور، مؤكدًا على وجود تعاون مثمر دائم بين وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة لتنفيذ العديد من المشروعات التى تعود بالنفع على المواطن المصري.

وأشار الوزير إلى أن هذا اللقاء يأتي بهدف متابعة آخر المستجدات ومعدلات التنفيذ الخاصة بمشروعات التعاون المشترك بين الجانبين ومنها منظومات ميكنة خدمات الحجر الزراعي والصادرات والواردات وكذا مشروع تطوير حديقتيّ "الحيوان" و"الأورمان".

وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي

وأكد الوزير "محمد صلاح" على أن التعاون المشترك مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة في إطار خطة التنمية المستدامة بها بما يعود بالنفع على المواطنين وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة للوزارة من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية، مؤكدًا حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات التي تُسند إليها بأعلى كفاءة طبقًا للمقاييس العالمية مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.

منظومة للتحول الرقمي وميكنة الحجر الزراعي والصادرات والواردات

من جانبه توجّه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالشكر لوزير الدولة للإنتاج الحربى علي حُسن الإستضافة، معربًا عن سعادته بالتعاون المثمر والدائم مع وزارة الإنتاج الحربي في العديد من المجالات بالإستعانة بالإمكانيات والموارد المتاحة لديها، بما يعكس توافق الوزارتين بشأن ضرورة التكامل معًا لتنفيذ مشروعات تحقق الصالح العام، وأوضح وزير الزراعة أنه تم التعاقد مع "الإنتاج الحربي" لإنشاء منظومة للتحول الرقمي وميكنة الحجر الزراعي والصادرات والواردات والتي استهدفت تيسير تعامل المصدرين والمستوردين على المنظومة بما يساهم في توفير الوقت والجهد والتكلفة، مضيفًا أنه من جانب آخر يتم تنفيذ مشروع تطوير حديقتيّ "الحيوان" و"الأورمان" بشكل يراعي البيئة الحيوانية والنباتية والأثرية للحديقتين.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة عقد هذه الإجتماعات بشكل دوري للوقوف دائمًا على مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات التعاون المشترك والعمل على التغلب على أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروعات المشتركة أولًا بأول، وتحقيق المستهدفات التي تنعكس بشكل إيجابي على خدمة المنظومة الزراعية بمصر.