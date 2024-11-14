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رياضة

أشرف صبحي يبحث مع محافظ بورسعيد مستجدات إنشاء استاد المصري الجديد

أشرف صبحي يبحث مع
أشرف صبحي يبحث مع محافظ بورسعيد مستجدات إنشاء استاد المصري

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر الفيديو كونفرانس باللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد والنائب الدكتور محمود حسين  رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وكامل أبو علي رئيس النادي المصري، لبحث آخر مستجدات أعمال إنشاء استاد بورسعيد الجديد.

شهد اللقاء الاتفاق بين وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والقائمين علي تنفيذ المشروع بضرورة الانتهاء من الأعمال الجارية في ستاد المصري الجديد على أن يتم الانتهاء منها في أسرع وقت وان يكون العمل المنفذ علي أعلي  مستوي علي ان يتم الاستمرار في عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة الأعمال والانتهاء منها مع الوضع في الاعتبار تسريع وتيرة العمل للانتهاء من تنفيذ المشروع بأقرب وقت ممكن.

واستطرد وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء ان ستاد المصري الجديد سيكون صرحًا رياضيًا متميزًا يليق بمحافظة بورسعيد وأبنائها.

 

مركز شباب الجزيرة يكرم لاعبيه المتفوقين رياضيًا

من ناحية أخرى، نظمت إدارة مركز شباب الجزيرة، برئاسة جمال الرملي، حفلا لتكريم المتفوقين رياضيًا فى مختلف الألعاب الجامعية والفردية، وصرف مكافآت خاصة للاعبين والأجهزة الفنية.

وأكدت إدارة مركز شباب الجزيرة في بيان رسمي، ان حفل التكريم يأتي في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لتكريم وتحفيز الأبطال الرياضيين الموهوبين في جميع المراحل العمرية ومختلف الألعاب الرياضية.

مركز شباب الجزيرة يكرم لاعبيه المتفوقين رياضيا 
مركز شباب الجزيرة يكرم لاعبيه المتفوقين رياضيا 

وقام شريف منصور المدير التنفيذي وصابر عبد الغني مدير النشاط الرياضي بتكريم أصحاب الهمم فى مختلف الألعاب وفرق كرة القدم بالمراحل العمرية المختلفة بالإضافة إلى عدد من الألعاب الفردية علي رأسهآ التايكوندو والسباحة والجمباز  وألعاب القوى والمصارعة والكاراتيه والملاكمة والكيك بوكس والشطرنج والكونج فو.

مركز شباب الجزيرة يكرم لاعبيه المتفوقين رياضيا 
مركز شباب الجزيرة يكرم لاعبيه المتفوقين رياضيا 

كما قامت إدارة مركز التنمية الشبابية بالجزيرة بمشاركة إدارة العلاقات العامة والإعلام بتسليم اللاعبين والأجهزة الفنية شهادات التقدير والمكافات فى احتفالية داخل ملعب كرة القدم والصالات الرياضية المختلفة الخاصة بكل لعبة 
وشارك اللاعبين المكرمين بمجموعة من العروض الرياضية الخاصة قبل مراسم الاحتفال والتكريم.

مركز شباب الجزيرة يكرم لاعبيه المتفوقين رياضيا 
مركز شباب الجزيرة يكرم لاعبيه المتفوقين رياضيا 

يأتي هذا في إطار التعاون بين اللجنة المشرفة علي المركز والإدارة من اجل رعاية ودعم الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب.

بتكلفة 190 مليون جنيه، أشرف صبحي يشهد التشغيل التجريبي لـ مركز شباب الجزيرة 2

مركز شباب الجزيرة يستضيف بطولة الجمهورية للتنس الأرضي G2

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