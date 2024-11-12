ريال مدريد يكشف حقيقة مفاوضاته مع لاعب النصر السعودي
حسم نادي ريال مدريد، الجدل بشأن رغبته في التعاقد مع أحد نجوم النصر السعودي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.
ويعاني ريال مدريد من كثرة الإصابات التي ضربت الخط الخلفي مؤخرا، وآخرها إصابة البرازيلي إيدير ميليتاو في الرباط الصليبي، ومن ثم تأكد غيابه لفترة طويلة.
ومن أجل ذلك تردد أن ريال مدريد مهتما بضم الإسباني إيمريك لابورت مدافع النصر.
وقال خوان كاميلو المتحدث الرسمي لنادي ريال مدريد، في تصريحات لصحيفة "اليوم" السعودية، أن تفاوض ريال مدريد مع لابورت "مجرد شائعات".
وشدد على أن "الميرينجي لم يتقدم بأي عرض رسمي إلى النصر لضم لابورت".
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