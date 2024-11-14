سفراء العراق والأردن وفلسطين ومفتي القدس يعزون شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

بعث السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى القاهرة، والشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، برقيتي تعزية إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في وفاة شقيقته.

وأعرب السفير الفلسطيني والمفتي العام للقدس في برقيتيهما عن خالص تعازيهما ومواساتهما لفضيلة الإمام الأكبر ولأسرته الكريمة، سائلين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

سفير الأردن بالقاهرة يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

بعث السفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى القاهرة، برقية تعزية إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى جوار ربها أمس الأربعاء.

وأعرب السفير الأردني في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته لفضيلة الإمام الأكبر ولأسرته الكريمة، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

السفير العراقي بالقاهرة يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

بعث السفير العراقي لدى القاهرة، الدكتور قحطان طه خلف، برقية تعزية إلى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في وفاة شقيقته.

وعبّر السفير العراقي في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته لفضيلة الإمام الأكبر ولأسرته الكريمة، سائلًا الله - عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.