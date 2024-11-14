شاي وترابيزة حديد، البساطة والتواضع في عزاء شقيقة شيخ الأزهر بساحة الطيب بالأقصر (صور)

شاي في فنجان زجاجي بسيط وترابيزة حديد، على عكس المتوقع أثناء مراسم عزاء الحاجة سميحة الطيب الشقيقة الكبرى لشيخ الأزهر، بأن يجرى نصب سرادق عزاء يكلف أموالًا باهظة ومشروبات ساخنة في أكواب وأوانٍ أنيقة وفخمة، إلا أن المشاهد التي ظهرت في ساحة الطيب فاقت كل التوقعات لتدل على البساطة والتواضع.

البساطة والتواضع

وقُدم الشاي الساخن في فنجان بسيط لكل من القيادات الأمنية بمحافظة الأقصر، ووزير الأوقاف، ومفتي الديار المصرية، والسفراء، وسفراء الدول، ووفد الإمارات الذي أنابه سمو محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

عادات وتقاليد الصعيد

ويعد الشاي الساخن الذي يُقدم في مراسم العزاء ضمن عادات وتقاليد أهالي الصعيد المتوارثة، حيث يُقدم واجب الضيافة للزائر بالشاي الساخن أثناء تلاوة القرآن الكريم داخل «الديوان» أو «الخيمة» أو «المندرة» حسب المصطلح اللغوي عند الصعايدة، وكلهم عبارة عن غرفة كبيرة بها مقاعد خشب للجلوس.

مطار الأقصر الدولي

كان مطار الأقصر الدولي قد استقبل في تمام الساعة السابعة الربع مساء أمس الأربعاء، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قادما من عاصمة أذربيجان، وظهر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والإمام الأكبر، من داخل ساحة آل الطيب مسقط رأسه بمركز القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، مرتديا جلباب زهري غامق اللون وعمامة بيضاء، لحضور مراسم عزاء شقيقته الكبرى الحاجة سميحة، وقام شيخ الأزهر بالتسليم يدا بيد لأهالي قرية القرنة مسقط رأسه، ضمن طقوس وعادات وتقاليد الصعيد في مراسم العزاء.

وفاة الحاجة سميحة الطيب

وشيع صباح أمس الأربعاء الآلاف من أهالي محافظة الأقصر جنازة الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى التي توفيت بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 90 عاما، إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة بمدينة القرنة بالبر الغربي، وتوفيت الحاجة سميحة الطيب عن عمر يناهز 90 عاما بعد صراع مع المرض، إذ تعرضت لوعكة صحية على إثرها نقلت إلى مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وخضعت تحت إشراف طبي لمدة 10 أيام داخل العناية المركزة كما أنها كانت مصابة بأمراض الضغط والسكر المزمنة حتى وافتها المنية.

ساحة الطيب في الأقصر

في عام 1900 ميلادية، أسس الشيخ أحمد الطيب الحساني، جد شيخ الأزهر الشريف، ساحة آل الطيب على مساحة 5 قراريط، تتضمن عددا من الغرف لإلقاء دروس العلم بها، وتتكون من ساحتين صغيرتين إحداهما للنساء، تضم طابقين الأول لحل مشاكلهن والثاني للصلاة، وكان الهدف الأساسي لإنشاء الساحة هو ندرة المدارس وكتاتيب تحفيظ القرآن الكريم في المدينة الغربية للأقصر.



وتظل ساحة الطيب بناحية السيول بالقرنة غرب الأقصر ملتقى لأسرة «الطيب» حيث تقام بها الأفراح والمآتم والعزاءات، إضافة إلى استقبال أهالي القرية في المناسبات المختلفة، كما تعد مقصدا روحيا لزائري وساكني المحافظة من أجانب وكبار المسؤولين والوزراء من مصر ودول العالم، ويشرف على الساحة العائلة ومنهم الشيخ محمد الطيب، شقيق شيخ الأزهر، بينما ينظم الإمام الأكبر، الدروس والندوات بها أثناء فترة إجازاته.