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محافظات

وصول شيخ الأزهر إلى مطار الأقصر الجوي لبدء مراسم عزاء شقيقته الكبرى

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

وصل إلى مطار الأقصر الجوي من مساء اليوم الأربعاء، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قادما من عاصمة أذربيجان، وذلك لبدء مراسم عزاء شقيقته الكبرى داخل سائحة آل الطيب بمركز ومدينة القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر.

وزير الأوقاف يستقبل شيخ الأزهر بمطار القاهرة لبدء مراسم العزاء لشقيقته


وأكد أحد أفراد أسرة آل الطيب بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر أن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ووفد من الأزهر استقبلوا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في ميناء القاهرة الجوي، منذ نصف ساعة، ليتوجها سويا إلى مقر الساحة، والتي اكتظت بالمئات من أهالي الأقصر والصعيد وعددا من السفراء للدول المختلفة والقيادات.

 

وشيع صباح اليوم الأربعاء الآلاف من أهالي محافظة الأقصر جنازة الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى التي توفيت بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 90 عاما، إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة بمدينة القرنة بالبر الغربي.

وأعلن الأزهر الشريف عن قطع  فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، زيارته الحالية لأذربيجان والعودة إلى أرض الوطن لتلقي العزاء في  شقيقته الكبرى.

وتوفيت الحاجة سميحة الطيب عن عمر ناهز 90 عاما بعد صراع مع المرض، إذ تعرضت لوعكة صحية على إثرها نقلت إلى مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وخضعت تحت إشراف طبي لمدة 10 أيام داخل العناية المركزة كما أنها كانت مصابة بأمراض الضغط والسكر المزمنة حتى وافتها المنية مساء أمس.

 

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