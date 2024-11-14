ربنا يوفقهم ويفضلوا مش معانا، حسين فهمي يعلق على تفضيل عدد من النجوم عدم حضور مهرجان القاهرة
علق الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على تفضيل عدد من الفنانين المصريين حضور حفل مصمم الأزياء إيلي صعب في السعودية مساء أمس الأربعاء، على حساب حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي والذي أقيم في نفس التوقيت على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
وقال حسين فهمي في تصريحات على هامش فعاليات المهرجان اليوم الخميس: “ربنا يوفقهم ويفضلوا مش معانا”.
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".
وتقام الدورة الخامسة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 13 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه، وتشهد مشاركة باقة مميزة من الأفلام بكافة أقسام المهرجان، بالإضافة إلى العديد من الجلسات الحوارية والندوات والورش.
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