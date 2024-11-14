الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"النيل للبترول" ترفع رأس مالها إلى نصف مليار جنيه وتتوسع في سيناء

أحمد عيد رئيس النيل
أحمد عيد رئيس النيل للبترول، فيتو
ads

عقدت الجمعية العمومية غير العادية لشركة النيل لتسويق البترول اجتماعها اليوم برئاسة المهندس صلاح عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة البترول

ووافقت الجمعية على طلب رئيس الشركة، المهندس أحمد عيد، بزيادة رأس المال المصدر من 200 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، ورفع رأس المال المرخص به من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه، في خطوة تعكس التوجه الطموح للشركة.

كما أقر الاجتماع تغيير اسم الشركة إلى "النيل للبترول" بما يتماشى مع خططها للتوسع المستقبلي، إضافةً إلى توسيع نشاطها الجغرافي ليشمل منطقة شبه جزيرة سيناء، في خطوة استراتيجية تهدف إلى اكتساب حصة جديدة في السوق.

وأشادت الجمعية بأداء مجلس الإدارة لهذا العام، حيث نجحت الشركة في تحقيق أرباح ملحوظة وتوسيع حصتها في سوق الزيوت، خاصة زيوت المحولات، مما يعزز حضورها وتأثيرها في قطاع البترول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجمعية العمومية غير العادية رأس المال المصدر شركة النيل لتسويق البترول شبه جزيرة سينا قطاع البترول

الأكثر قراءة

أقل من المطلوب مدنيًا، قيمة التعويض المدفوع في تصالح إمام عاشور مع فرد الأمن

سعر جرام الذهب اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

مدبولي يكشف حقيقة طلب زيادة قرض صندوق النقد الدولي وأزمة العملة

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

انهيار أسعار سبائك الذهب، الجرام أقل من 4500 جنيه فى الصاغة

ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه لليوم الثالث على التوالي

أول تعليق من رئيس الوزراء على حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم

إجراءات صارمة للحد من الدين العام، تفعيل قانون المالية الموحد لتحديد سقف الدين الحكومي

منوعات

المزيد

كان مخمورا، الشرطة الأمريكية تحتجز عضوا بالكونجرس في مطار دالاس

علماء المناخ يحذرون من بلوغ انبعاثات الوقود الأحفوري مستوى مرتفعا جديدا

تعديل مدار محطة الفضاء الدولية قبل وصول مركبة شحن فضائية روسية

ابتكار مواد جديدة تحارب جفاف التربة في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» يسجل 140 جنيها

سعر طن القصدير اليوم الخميس في البورصات العالمية

أبرزهم البلطي، ارتفاع أسعار 8 أنواع من الأسماك بسوق العبور اليوم

شروط الالتحاق بالكورس المؤهل للضيافة الجوية

المزيد

انفوجراف

شروط الترشح لـ انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة لـ الأب والأخ المتوفي، ردده

الأحاديث الواردة في فضائل سورة الحجر ومعناه في القرآن الكريم

تفسير رؤية النمل الأسود في المنام وعلاقته بالحسد والحقد من أشخاص مقربين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads