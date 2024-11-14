"النيل للبترول" ترفع رأس مالها إلى نصف مليار جنيه وتتوسع في سيناء

عقدت الجمعية العمومية غير العادية لشركة النيل لتسويق البترول اجتماعها اليوم برئاسة المهندس صلاح عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة البترول.

ووافقت الجمعية على طلب رئيس الشركة، المهندس أحمد عيد، بزيادة رأس المال المصدر من 200 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، ورفع رأس المال المرخص به من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه، في خطوة تعكس التوجه الطموح للشركة.

كما أقر الاجتماع تغيير اسم الشركة إلى "النيل للبترول" بما يتماشى مع خططها للتوسع المستقبلي، إضافةً إلى توسيع نشاطها الجغرافي ليشمل منطقة شبه جزيرة سيناء، في خطوة استراتيجية تهدف إلى اكتساب حصة جديدة في السوق.

وأشادت الجمعية بأداء مجلس الإدارة لهذا العام، حيث نجحت الشركة في تحقيق أرباح ملحوظة وتوسيع حصتها في سوق الزيوت، خاصة زيوت المحولات، مما يعزز حضورها وتأثيرها في قطاع البترول.