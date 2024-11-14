الخميس 14 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

تحذير إسرائيلي جديد بإخلاء مبان في ضاحية بيروت الجنوبية

الضاحية الجنوبية
الضاحية الجنوبية لبيروت، فيتو

 أفادت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، اليوم الخميس، بورود تحذير إسرائيلي جديد بإخلاء مبان في منطقة الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية.

 

إطلاق صفارات الإنذار في دوفيف بالجليل الأعلى

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم خلال اليومين الماضيين 30 هدفا لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

وصباح اليوم، أعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا برشقة صاروخية وتحقيق إصابات مؤكدة.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية اليوم إطلاق صفارات الإنذار في دوفيف بالجليل الأعلى.

عمليات حزب الله ضد إسرائيل

ونشر حزب الله اللبناني ملخصًا لعملياته التي نفذها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه".

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية أصدرت بتاريخ الأربعاء 13 نوفمبر، 24 بيانًا عسكريًّا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة.

حزب الله: قصفنا برشقة صاروخية تجمعًا لقوات الاحتلال في مستوطنة المنارة

حزب الله يستهدف تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي برشقة صاروخية

 

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