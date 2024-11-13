الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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محافظات

تحرير 8 محاضر بيئية بساقلتة في سوهاج

محلى ساقلتة وشرطة
محلى ساقلتة وشرطة المسطحات وحملة بيئة

قامت الوحدة المحلية لمركز ساقلتة برئاسة خالد محسب رئيس المركز  بالتنسيق مع شرطة المسطحات بحملة للمرور على المنشآت والمحلات والمخابز للتأكد من سلامة الخدمات وصلاحية المواد الغذائية التى تقدم للمواطن.

الحملة تحرر عدد ٨ محاضر للمخالفين 

 شملت الحملة عدد من نواب المجلس ورؤساء الأقسام والتفتيش والمتابعة الميدانية، حيث أسفرت الحملة عن تحرير عدد  ٨ محاضر بيئة. 

وأكد رئيس المركز  على استمرار المرور والمتابعة على كافة المنشآت المنوط بها تقديم خدمات للمواطن فى إطار ضبط المخالفين وتحرير محاضر لهم.

 

يأتى ذلك بناء علي تعليمات محافظ سوهاج اللواء عبد الفتاح نور الدين بالمرور والمتابعة وضبط المخالفات البيئية.                                                                              

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