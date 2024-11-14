تصفيات كأس العالم 2026، تشكيل منتخب البحرين لمباراة الصين

أعلن الكرواتي دراجان تالاييتش مدرب منتخب البحرين، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة الصين، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الحاسمة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب البحرين ضد الصين

وضم تشكيل البحرين الأساسي كل من: إبراهيم لطف الله، فينسينت إيمانويل، وليد الحيام، أمين بن عدي، السيد ضياء سعيد، عباس العصفور، علي حرم، كميل الأسود، علي مدن، محمد مرهون، مهدي عبد الجبار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: السيد محمد جعفر، عمار محمد، هزاع علي، حمد شمسان، أحمد نبيل، السيد مهدي باقر، السيد أحمد الوداعي، إبراهيم الختال، عبدالوهاب المالود، موسيس، مهدي حميدان، أحمد الشروقي.

ويحتل المنتخب البحريني المركز الرابع بجدول ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط بفارق نقطة عن المنتخب السعودي الثالث والأسترالي الثاني، فيما يتذيل المنتخب الصيني الترتيب برصيد 3 نقاط.

تعادل السعودية مع أستراليا

تعادل منتخب السعودية (0 - 0) أمام أستراليا في المباراة التي أقيمت منذ قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.