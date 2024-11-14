أفشة يواصل التدريب منفردا خلال إجازة الأهلي

واصل محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المران منفردا خارج النادي، رغم حصول الفريق على راحة سلبية من التدريبات بسبب الأجندة الدولية.

ويعود فريق الأهلي للمران الجماعي غدا الجمعة.

وواصل أفشة التدريب منفردا خارج النادي للحفاظ على لياقته البدنية بعد حصول الفريق على راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوع بعد الفوز على زد في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي: إن علي معلول الظهير الأيسر للفريق سيعود لاستكمال المرحلة الأخيرة من تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بوتر أكيلس على هامش مران الفريق الجماعي اليوم بعد انتهاء أزمته مع محمد رمضان المدير الرياضي للنادي.

وأضاف المصدر: معلول منذ أزمة تصريحات محمد رمضان يتدرب في مواعيد مخالفة لمواعيد التدريبات اليومية للفريق، ولكن بعد عودة الفريق للتدريبات غدًا سيتواجد معلول من جديد رفقة زملائه لاستكمال البرنامج التأهيلي حيث يحتاج التونسي الدولي إلى أيام قليلة من أجل العودة للظهور بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية للفريق.

وقال: محمد رمضان أنهى الأزمة مع اللاعب التونسي تمامًا وشرح له وجهة نظره في التصريحات التي أطلقها عبر قناة النادي ومعلول تفهم وجهة نظر المدير الرياضي وانتهت الأزمة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.