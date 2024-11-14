رئيسة جامعة الأقصر: لن ندخر جهدًا في النهوض بالمنظومة التعليمية (صور)

استقبلت الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، الوفد الأكاديمي لكلية الألسن بقيادة الدكتور محمود النوبي أحمد، عميد الكلية، يرافقه الوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالكلية.

وفد كلية الألسن في الأقصر

وهنأ عميد الكلية والوفد المرافق له، الدكتورة صابرين عبدالجليل بمناسبة صدور القرار الجمهوري، بتعيينها رئيسًا للجامعة، لمدة 4 أعوام، مؤكدين ثقتهم في استحاقها ريادة جامعة الأقصر، لكونها نموذج قيادي متميز يتسم بالكفاءة والمهنية.

ووجهت الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس الجامعة الشكر لوفد كلية الألسن، معربة عن فخرها بثقة رئاسة الجمهورية والوزارة لتقليدها منصب رئيس جامعة الأقصر، مؤكدة أنها لن تدخر جهدًا في النهوض بالمنظومة التعليمية، والارتقاء بجامعة الأقصر نحو مصاف الجامعات المتقدمة.

وحرص الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، على تهنئة عبد الجليل برئاستها للجامعة، مؤكدًا أنه اختيار موفق ويعكس مدى الثقة في كفاءة وقدرات المرأة المصرية.

كما هنأ العاملون بجامعة الأقصر، الدكتورة صابرين عبدالجليل، بصدور القرار الجمهوري لتقلدها رئاسة الجامعة.

وأعرب العاملون بالإدارة المركزية بالجامعة عن سعادتهم بالقرار الجمهوري؛ لاستكمال الدكتورة صابرين عبدالجليل مسيرة العطاء، التي بدأتها خلال الأشهر الماضية عقب تكليفها بمهام القائم بأعمال رئيس الجامعة.

وأكد العاملون أن تلك الفترة شهدت مساعٍ حثيثة من الدكتورة صابرين عبدالجليل، للنهوض بالجامعة وتحسين أوضاع كافة العاملين ودعمهم، فضلًا عن نشاطها الملحوظ في المتابعات الميدانية الدورية للمرور على المنشآت الجديدة.

يشار إلى أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتورة صابرين عبدالجليل، رئيسًا لجامعة الأقصر.

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