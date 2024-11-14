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ألسن الأقصر تطلق مسابقة شجرتي أحلى شجرة (صور)

أثناء المسابقة
أثناء المسابقة

أطلقت كلية الألسن بجامعة الأقصر مسابقة بعنوان «شجرتي أحلى شجرة» وذلك في إطار مبادرة «بداية» التي أطلقها الدولة، هذه المبادرة التي تستهدف بناء الإنسان المصري، وتنمية مهاراته ثقافيًّا ومعرفيًّا وعلميًّا.

كلية الألسن 

وتقوم فكرة المسابقة على مشاركة كل أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب في الكلية، كلٌ بزراعة شجرة زينة؛  لتجميل مدخل الكلية وطرقاتها، تأتي المسابقة ضمن أنشطة وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

بدأت المسابقة بمشاركة الدكتور محمود النوبي، عميد الكلية والوكلاء، ومن المقرر انتهاء فترة المسابقة، في  10 ديسمبر 2024، وسيتم تقييم الأشجار ونباتات الزينة المشاركة في المسابقة من متخصصين، وسيتم تكريم الفائزين، ومنحهم شهادات تقدير لمشاركتهم في هذا النشاط، الذي تستهدف منه إدارة الكلية، تحويل الكلية إلى كلية خضراء، صديقة للبيئة.

 

يأتي ذلك تفعيلًا للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان برعاية الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر،  والدكتور محمود النوبي أحمد عميد كلية الألسن، والدكتور محمود حمزة محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

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