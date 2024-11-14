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انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة طيبة التكنولوجية في الأقصر (صور)

أثناء الفعاليات
أثناء الفعاليات

انطلقت اليوم فعاليات ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة طيبة التكنولوجية في الأقصر، تحت إشراف الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة.

وشهد الحدث حضور الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إذ جرى فتح باب الترشح للعام الجامعي 2024 /2025، وفقًا للجدول الزمني الذي أعده الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأعرب رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر عن فخره بمشاركة الطلاب في هذه التجربة الديمقراطية، مؤكدًا على أهمية دورهم في تحقيق انتخابات شفافة ونزيهة، ودعا الطلاب إلى التفاعل الإيجابي إما بالترشح أو بالمشاركة في التصويت، وشدد على ضرورة عدم السماح بأي تدخلات سياسية أو دينية، وأن تركز الدعاية على إنجازات الطالب الشخصية.

انتخابات الاتحادات الطلابية

من جانبه، أوضح الدكتور رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، منها أن يكون الطالب مصري الجنسية، حسن السمعة، وله نشاط طلابي موثق، باستثناء طلاب السنة الأولى، كما أشار إلى ضرورة التزام الطلاب بالقواعد الانتخابية لضمان نجاح العملية.

يشار إلى أنه تضم اللجنة المشرفة على الانتخابات كلًا من الدكتور محمد رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد خليفة، منسق الأنشطة الطلابية، وإيمان دردير،  وعبدالرحيم محمود من إدارة رعاية الشباب المركزية، لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية.

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