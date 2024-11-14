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محافظات

محلية الزينية في الأقصر تتابع أعمال خط الطرد لتشغيل مشروع الصرف الصحي (صور)

أثناء الأعمال
أثناء الأعمال

 أجرى أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر جولة لمتابعة الأعمال الجارية بخط الطرد، وذلك للتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للمشروع، وتمهيدا لتشغيل مشروع الصرف الصحي بمدينة الزينية بكامل طاقته، بعد افتتاح  محطتى صرف صحي المدامود بحري والزينية بحري.

الصرف الصحي 

وفى سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية والقرى التابعة له بتمهيد وتوسعة طريق السيد عبد الحق بالزينية قبلي ورفع التراكمات الترابية والمخلفات الصلبة بالطريق، وكذلك طريق نجع العمدة حيث تم رفع 50 طنا تقريبًا من المخلفات والتراكمات ورفع كفاءة منظومة النظافة بالقرى، إلى جانب تركيب أغطية المناهل الخاصة بالصرف الصحي بقرية المدامود بحري. 

 

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بمتابعة سير أعمال المشروعات القومية والخدمية وخاصة مشروعات الصرف الصحي، وفى ضوء سرعة إنهاء الأعمال الجارية بمشروع الصرف الصحي بمركز ومدينة الزينية.

 

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