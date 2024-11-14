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أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يزوران مدينة لوشو بمقاطعة سيتشوان ويتفقدان المنطقة الحرة بالميناء

وزير التنمية المحلية،
وزير التنمية المحلية، فيتو
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 قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، اليوم بزيارة لمدينة لوشو بمقاطعة سيتشوان الصينية، ويرافقهما وفد من وزارة التنمية المحلية، وذلك في إطار زياراتها الرسمية لمقاطعة سيتشوان. 
 

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 المنطقة الحرة بميناء جنوب سيتشوان SSPA

وفي بداية الزيارة تفقدت الدكتورة منال عوض والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة المنطقة الحرة بميناء جنوب سيتشوان SSPA التي أنشئت عام ٢٠١٣، وتحتوي على ميناء لوشو الذي يعد أكبر ميناء على مستوى الصين لموقعه الاستراتيجي على نهر اليانجتزي والنهر الأصفر والتي تغطي مساحة ٤ مقاطعات صينية وتتوفر بها سبل النقل المختلفة البري والنهري والجوي.
 
كما تتضمن المنطقة الحرة بميناء جنوب سيتشوان SSPA أيضًا عددا كبيرا من المصانع المنتجة والمصدرة، وتوفر المنطقة الحرة الصناعية تيسيرات لها من ضمنها الإعفاء الضريبي لواردات المواد الخام المستخدمة في الإنتاج المصدر للخارج، كما تتضمن صادرات المنطقة الحرة الحبوب والمواد الغذائية والأعلاف والزيوت والمواد البلاستيكية والمواد المستخدمة في صناعة  السيارات الكهربائية.
 
كما تضمنت زيارة وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر لمدينة لوشو جولة تفقدية لإحدى المصانع التابعة لشركة " شينج كانج يي " للبلاستيك والأكبر على مستوى العالم في إنتاج مادة بولي بروبلين التي تصنع كيميائيا وتستخدم في نطاق واسع من التطبيقات تتضمن التغليف، والألعاب، والحاويات بمختلف الأحجام، والتجهيزات المخبرية، ومكبرات الصوت، وأجزاء السيارات، والأوراق النقدية ويتم تصدير المادة لكافة أنحاء العالم وتعد الشركة من أكبر الموردين لمنتجاتها في مصر كما أعرب القائمين عن المنطقة الحرة الصناعية والشركات الموجودة  بها لمزيد من التعاون وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

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