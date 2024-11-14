كامل الوزير: 2684 منشأة صناعية استفادت من مبادرة التمويل بفائدة 15%

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه تم ترتيب القطاعات الصناعية للحصول على دعم من مبادرة تمويل الصناعة 15%.

وأشار إلى أنه تم إصدار المُبادرة في 2023 بفائدة 11%، ثم تم تعديلها لتكون بفائدة 15% لشراء الآلات والمعدات والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج أو رفع رأس المال العامل.

استفادة 2684 منشأة صناعية من مبادرة تمويل الصناعة 15%

ولفت إلى أنه استفاد من تلك المبادرة 2684 منشأة صناعية بطلبات تمويل قروض بنحو 106.5 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة الائتمانية من البنوك على طلبات بنحو 68.5 مليار جنيه،وقامت المنشآت الصناعية باستخدام 56.5 مليار جنيه من هذا المبلغ.

وأوضح أنه تم حصر الشركات الراغبة في الاستثمار من مبادرة الـ 15 % ضمن المرحلة الأولى وفقًا لما ورد من الغرف الصناعية في الصناعات (الدوائية- الهندسية- مواد البناء- النسيجية-الغذائية- الكيماوية) لـ 87 شركة بإجمالي القروض المطلوبة 7.776 مليار جنيه وجارِ التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة المبالغ.