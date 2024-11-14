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خارج الحدود

ناقشا الأمن المائي، تفاصيل الجولة الأولى للمشاورات السياسية بين مصر وجنوب أفريقيا بالقاهرة (صور)

وزير الخارجية ورونالد
وزير الخارجية ورونالد لامولا، فيتو

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، رونالد لامولا وزير العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب أفريقيا، يوم الخميس في القاهرة.

وعقدت الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية مصر وجنوب أفريقيا، بناءً على توجيهات القيادة السياسية في كلا البلدين، ووفقًا لتوصيات الدورة العاشرة للجنة المشتركة التي انعقدت في مايو ٢٠٢٤، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق المواقف تجاه التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية انه خلال المشاورات السياسية، أشاد الوزيران بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وجنوب أفريقيا، وأعربا عن تطلعهما لتحقيق مزيد من التعاون في مختلف المجالات. كما تم التأكيد على ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بما يتناسب مع وضعهما وإمكاناتهما في القارة الأفريقية، وأهمية تفعيل آلية لمتابعة تنفيذ مخرجات الدورة العاشرة للجنة المشتركة، وضمان استمرار التنسيق بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المشاورات شهدت تناول الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون في مواجهة التحديات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

وتبادل الوزيران الرؤى حول الموضوعات ذات الصلة بالاتحاد الافريقي وكيفية تعزيز التكامل بين دول القارة.

 وتطرق النقاش إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة والسودان وليبيا والقرن الأفريقي ومنطقة الجنوب الافريقى والبحيرات الوسطى والأمن المائى. 

وفيما يتعلق بالتطورات في غزة، تناول الوزيران جهود مصر في الوساطة للتوصل لوقف فورى لإطلاق النار، وكذلك تطورات المسار القانوني أمام محكمة العدل الدولية في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بقطاع غزة.

ووقع الجانبان فى نهاية المشاورات على بيان ثنائي مشترك، وأعقب ذلك مؤتمر صحفي لوزيري خارجية البلدين.

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