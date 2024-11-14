لأول مرة، افتتاح 11 معهدًا أزهريًّا في جامبيا

يجرى حاليًّا افتتاح 11 معهدا للتعليم الإسلامي والعربي بدولة جامبيا، لأول مرة، حيث تترأس الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وفدا من الأزهر الشريف لافتتاح المعاهد.



يضم الوفد كلا من: محمد سيد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الإدارية، المهندس محمد عبد الهادي عبد الفتاح، مدير عام صيانة المباني والإنشاءات، محمد محمود الدبيسي، مسئول المعاهد الخارجية بقطاع المعاهد الأزهرية.

إنجاز يتحقق لأول مرة

يأتي هذا الإنجاز الذي يتحقق لأول مرة، بجهود من أحمد علي محمد غانم، استشاري عام التعليم، والذي كان أحد المبتعثين من الأزهر الشريف إلى دولة جامبيا لتدريس مادة الفيزياء، لكنه أحس الرغبة الشديدة من قبل الحكومة، والأهالي هناك في تعلم اللغة العربية والدين الإسلامي، ومنحته الحكومة هناك، ممثلة في وزارة التربية والتعليم الأساسي والثانوي، توكيلًا عامًّا وتفويضًا لمتابعة إجراءات المشروعات الخاصة بنشر التعليم العربي والإسلامي بدولة جامبيا، فبذل جهودًا مضنية، ما بين وزارات التربية والتعليم والخارجية في مصر، وبين الأزهر الشريف، برعاية الدكتورة نهلة الصعيدي، التي لم تتوانَ لحظة في تقديم الدعم له، حتى تكللت جهوده بالنجاح، والاتفاق على افتتاح 11 معهدا أزهريا، بعدد من أنحاء الدولة هناك.

أحمد علي محمد غانم، استشاري عام التعليم، فيتو



وكان وفد الأزهر الشريف قد افتتح قبل عامين مركز تعليم اللغة العربية في جامبيا، بحضور الدكتورة نهلة الصعيدي والدكتور نظير عياد، الأمين العام السابق لمجمع البحوث الإسلامية.

تخريج الدفعة الأولى من مركز تعليم اللغة العربية في جامبيا

ومن المقرر أن تشهد الزيارة الحالية تخريج الدفعة الأولى من مركز تعليم اللغة العربية في جامبيا، التي تضم ٦٨ طالبًا وطالبة، كما تشمل متابعة الطلاب الجدد الملتحقين بالمركز، وعددهم ٤٠٠ طالب وطالبة.



يحضر حفل التخرج وزير التربية والتعليم في دولة جامبيا، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومديرو الجامعات الإسلامية بجامبيا.

وفي السياق، تبحث مستشار شيخ الأزهر الشريف في أثناء الزيارة سبل التعاون العلمي في نشر اللغة العربية، وتلقي محاضرات علمية عن جهود مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب في نشر اللغة العربية، وإجراء حوارات مفتوحة مع أعضاء هيئة التدريس وطلاب المركز.

يشار إلى أن مركز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بجمهورية جامبيا افتتحه وفد الأزهر الشريف الذي أوفده فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال عام ٢٠٢٢م، والذي وقع خلاله بروتوكول تعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعليم العربي الإسلامي بجامبيا، للارتقاء بآليات تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها.



ويشرف الأزهر الشريف فنيا على مركز تعليم اللغة العربية في جامبيا، ويوفر الكتب والمناهج، ويحدد طرق التدريس المناسبة مع المراحل التعليمية المختلفة التي تدرس بالمركز.

لافتات الترحيب بالوفد في جامبيا، فيتو

المعروف أن الإسلام هو الدين الرئيسي في جامبيا حيث يعتنقه 95٪ من السكان، البالغ عددهم نحو 2 مليون نسمة، وقد وصلت أولى الجاليات المسلمة إلى البلاد في القرن الحادي عشر.