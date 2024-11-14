والد زيزو يكشف لـ فيتو آخر تطورات ملف تجديد عقد نجله مع الزمالك

أكد والد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن زيزو يخطط للاعتزال داخل نادي الزمالك مشيرًا إلى أن زيزو هدفه التتويج بأكبر عدد ممكن من البطولات وتحطيم كافة الأرقام القياسية.

وقال في تصريحات خاصة لـ فيتو: “ملف التجديد بالكامل في يد كابتن حسين لبيب وسنجدد تعاقدنا مع الزمالك" مؤكدًا أن زيزو لم يطلب 100 مليون جنية في الموسم لتجديد تعاقده وشدد على أن كل الأرقام التي انتشرت مؤخرًا عن شروط زيزو للتجديد غير صحيحة.

وأضاف: "زيزو مستعد لتقديم التضحيات والتنازلات لنادي الزمالك.. لم نستمع ولم نناقش أي عروض..هذا الملف مغلق تمامًا انتظارًا لنادي الزمالك.. هدفنا الاستمرار في الزمالك ونثق في كابتن حسين لبيب لإنهاء ذلك الملف"

ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء غد الجمعة وديًّا في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، قد وافق على مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا وفريق النصر الليبي.

مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا

وتولى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء والمشرف على الكرة، الاتفاق على كافة تفاصيل المباراة.

موعد مباراة الزمالك القادمة بالدوري

أما على صعيد بطولة الدوري يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم 23 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

مباراة الزمالك وسموحة

وحقق نادي الزمالك فوزًا صعبًا على نظيره سموحة بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما، باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل ناصر منسي هدف التقدم لصالح الزمالك في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء بعد خطأ من الهاني سليمان حارس فريق سموحة.

وفي الدقيقة 84 استطاع مصطفى شلبي إحراز الهدف الثاني لصالح الزمالك.