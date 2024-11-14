الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

والد زيزو يكشف لـ فيتو آخر تطورات ملف تجديد عقد نجله مع الزمالك

زيزو
زيزو

أكد والد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن زيزو يخطط للاعتزال داخل نادي الزمالك مشيرًا إلى أن زيزو هدفه التتويج بأكبر عدد ممكن من البطولات وتحطيم كافة الأرقام القياسية. 

وقال في تصريحات خاصة لـ فيتو: “ملف التجديد بالكامل في يد كابتن حسين لبيب وسنجدد تعاقدنا مع الزمالك" مؤكدًا أن زيزو لم يطلب 100 مليون جنية في الموسم لتجديد تعاقده وشدد على أن كل الأرقام التي انتشرت مؤخرًا عن شروط زيزو للتجديد غير صحيحة. 

وأضاف: "زيزو مستعد لتقديم التضحيات والتنازلات لنادي الزمالك.. لم نستمع ولم نناقش أي عروض..هذا الملف مغلق تمامًا انتظارًا لنادي الزمالك.. هدفنا الاستمرار في الزمالك ونثق في كابتن حسين لبيب لإنهاء ذلك الملف"

ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء غد الجمعة وديًّا في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، قد وافق على مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا وفريق النصر الليبي.

مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا 

 وتولى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء والمشرف على الكرة، الاتفاق على كافة تفاصيل المباراة.  

موعد مباراة الزمالك القادمة بالدوري 

أما على صعيد بطولة الدوري يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم 23 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

مباراة الزمالك وسموحة 

وحقق نادي الزمالك فوزًا صعبًا على نظيره سموحة بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما، باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل ناصر منسي هدف التقدم لصالح الزمالك في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء بعد خطأ من الهاني سليمان حارس فريق سموحة. 

وفي الدقيقة 84 استطاع مصطفى شلبي إحراز الهدف الثاني لصالح الزمالك. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أحمد مصطفى زيزو الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بنادي الزمالك خالد حسين نجم منتخب ليبيا وفريق النصر الليبي فريق النصر عار العملات ملف التجديد موعد مباراة الزمالك القادمة موعد مباراة الزمالك

مواد متعلقة

موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والنصر الليبي

بعد بلاغ الزمالك ضد كهربا، عقوبة إصدار شيك بدون رصيد

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

انهيار أسعار سبائك الذهب، الجرام أقل من 4500 جنيه فى الصاغة

ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه لليوم الثالث على التوالي

والد زيزو يكشف لـ فيتو آخر تطورات ملف تجديد عقد نجله مع الزمالك

أقل من المطلوب مدنيًا، قيمة التعويض المدفوع في تصالح إمام عاشور مع فرد الأمن

بعد بلاغ الزمالك ضد كهربا، عقوبة إصدار شيك بدون رصيد

قائمة أبو ريدة في انتخابات الجبلاية بدون نجوم كرة قدم.. حازم وبركات كلمة السر.. اعرف التفاصيل

أبرزهم البلطي، ارتفاع أسعار 8 أنواع من الأسماك بسوق العبور اليوم

منوعات

المزيد

علماء المناخ يحذرون من بلوغ انبعاثات الوقود الأحفوري مستوى مرتفعا جديدا

تعديل مدار محطة الفضاء الدولية قبل وصول مركبة شحن فضائية روسية

ابتكار مواد جديدة تحارب جفاف التربة في روسيا

"ذعر" من تكرار سيناريو أمستردام، إجراءات فرنسية غير مسبوقة قبل مباراة إسرائيل الليلة

المزيد

خدمات

المزيد

أبرزهم البلطي، ارتفاع أسعار 8 أنواع من الأسماك بسوق العبور اليوم

شروط الالتحاق بالكورس المؤهل للضيافة الجوية

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق

هتشتري الأرز بكام النهارده الخميس في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

شروط الترشح لـ انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النمل الأسود في المنام وعلاقته بالحسد والحقد من أشخاص مقربين

ما حكم الدعاء بين الخطبتين، وما ساعة الإجابة يوم الجمعة؟ دار الإفتاء تُجيب

دار الإفتاء توضح شروط المسح على الجورب وكيفيته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads