جامعة الأقصر تنظم قوافل طبية لعلاج الرمد (صور)

أعلنت الدكتورة رضا عطا الله منسق التواصل المجتمعي بجامعة الأقصر أن الجامعة نظمت قافلة طبية مجانية في تخصص الرمد، بالتعاون مع مركز أي كير للعيون، تحت رعاية الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، والدكتور محمد شحات بدوي عميد كلية الطب، وإشراف الدكتور محمد عطيتو أستاذ طب الرمد بكلية الطب جامعة الأقصر.

قوافل طبية

شملت القافلة الطبية جميع منتسبي جامعة الأقصر من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والكادر الإداري والطلاب والعمال ومسئولي الأمن والنظافة، إلي جانب منتسبي المجتمع المدني من الراغبين في الكشف المجاني عن أمراض الرمد أو كشف النظر أو تحديث نظارة أو غيرها، وذلك بمقر كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر.

تأتي القافلة الطبية تفعيلا للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان مستهدفة جميع الفئات العمرية من المبادرة وهي الفئة العمرية الأولي من عمر يوم وحتي 6 سنوات، والفئة العمرية الثانية من عمر 6 سنوات وحتي 18 عاما، والفئة العمرية الثالثة من عمر 18 وحتى 65 عاما.

وضمت المبادرة 3 أطباء رمد وتمريض باستخدام أجهزة طبية حديثة شملت التليسكوب البارميتر وجهاز أوبتوس وشاشة العلامات وغيرها.

وتستمر القافلة الطبية المجانية في مواصلة أعمالها بكليات جامعة الأقصر ومحيطها طبقا للمواعيد التالية:

بمقر كلية الألسن، يوم الأربعاء 20 نوفمبر الحالى، وبمقر كلية الطب والتربية والعلوم والسياحة بطيبة الأربعاء 27 نوفمبر 2024، تأتي هذه القوافل بإعداد وتنسيق الدكتور هناء حامد مدير مكتب خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وفريق العمل.

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