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مبادرة بيئية لتجميل مدارس قنا خلال نوفمبر وديسبمر

اشجار،فيتو
اشجار،فيتو

 تفقد هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، مدرسة حسين إبراهيم خفاجي الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة أبوتشت برفقة عبد المنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية ومسئولي المتابعة والعلاقات العامة بالإدارة.

 ويوجه إلى تكثيف أعمال النظافة والتشجير والتجميل بالمدرسة بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المحلي ومجلس الأمناء، ويتأكد من انضباط العملية التعليمية بالمدرسة والتزام المعلمين برصد تقييمات الطلاب وتسجيل درجات فعلية لما أداه الطلاب دون مجاملة أو محاباة مع محاسبة المتغيب وخصم درجاته في التقييمات لحث الطلاب المتغيبين على الانتظام بالدراسة. 

 

مبادرة بيئية شاملة لكافة المدارس 

 وأشار مدير تعليم قنا إلى أن المديرية بصدد تدشين مبادرة بيئية شاملة لكافة المدارس بالإدارات والمراحل التعليمية المختلفة، سيتم خلالها تفعيل توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بتنمية المهارات الحياتية والقيم والمهارات وغرس محبة المدرسة في نفوس طلابها ونشر ثقافة التوكاتسو التي تعمل بالتوازي على تنفيذ ثلاث محاور هم  العلاقات الانسانية وتحقيق الذات والمشاركة المجتمعية  لدى الطلاب. 

 

وأضاف عنتر أن المبادرة يشارك بها فريق عمل ضخم تحت إشرافه وبإدارة الشئون التنفيذية مع المشاركة المجتمعية ومجالس الآباء لاختيار وتصعيد أفضل المدارس التي تنجح في تنفيذ معسكرات تشجير وتجميل وتزيين لأفنية وفصول المدارس، لافتًا إلى أنه سيتم تكريم المدرسة الفائزة على مستوى كل إدارة تعليمية وكذلك المدرسة الفائزة على مستوى المديرية.

 

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هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم قنا مدارس قنا وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا

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