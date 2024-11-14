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محافظات

5 آلاف مستفيد من أنشطة "بداية جديدة" بقرية قصير بخانس في قنا

قنا،فيتو
قنا،فيتو

 تابع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، أنشطة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية قصير بخانس بمركز أبو تشت، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين بلغ 5197 مواطنًا.

والتقى نائب محافظ قنا بعدد من أهالي القرية خلال تفقده قوافل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، ووعد بوضع  حلول عاجلة لكافة مشاكلهم من خلال التواصل معهم ميدانيًّا.

 

بداية جديدة لبناء الإنسان

 وقال عمر: المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» للتنمية البشرية، تعزز من مقومات التنمية الشاملة والمستدامة، وتهدف إلى بناء الإنسان المصري، بالتوازي مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية، كخطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيق رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات منها الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.

 

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