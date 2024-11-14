تحرير 133 مخالفة تموينية في حملات بقنا

قامت مديرية التموين والإدارات التموينية بمحافظة قنا، والتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى بتشكيل حملات على مستوى دائرة مراكز وقرى محافظة قنا لمراقبة المنشآت التموينية وكافة الأنشطة التجارية.

استهدفت الحملات المخابز البلدية والسياحية والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والأسواق بصفة عامة.

قطاع المخابز بقنا

وتم المرور على المخابز البلدية والسياحية لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز وتم تسجيل المخالفات الآتية: تحرير ٢ محضر خبز غير مطابق للمواصفات،تحرير محضر نقص وزن الخبز، وتحرير ٩ محاضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، وتحرير ٨ محاضر عدم نظافة أدوات العجن، وتحرير ٣ محاضر عدم إعطاء بون للمواطن وتحرير محضر تجميع دقيق مخابز وتم ضبط ٧٣ جوال دقيق مدعم.

قطاع المطاحن بقنا

وقام أيضا بالمرور علي مطاحن شركة مصر العليا لمتابعة عمليات ومراحل إنتاج الدقيق البلدي الذي يتم تسليمه للمخابز لإنتاج رغيف خبز بلدي مدعم ذات جودة ومواصفات عالية وتم تحرير ٤ محاضر عدم الإعلان عن مستودع دقيق.

قطاع المجمعات الاستهلاكية وتجار الجملة بقنا

وقام حسن القط بالمرور علي مخازن الشركة المصرية للتأكد من توافر الأرصدة وأيضا المرور على السلاسل التجارية وكبار التجار للتأكد من توافر السلع الاسترتيجية الهامة بالمجمعات الاستهلاكية ومطابقة أسعارها.

قطاع محلات الجزارة ومبادرات بيع اللحوم بقنا

وتم المرور علي محلات الجزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني فقد يتم بيع اللحوم البلدية للمواطنين بسعر (٣١٠ ) للكيلو لحوم بلدية مذبوحة داخل المجازر الحكومية، وأيضا طرح لحوم (سوداني بفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة) بأسعار تبدأ من ( ٢٨٥ ) جنيها للكيلو للحوم السوداني واللحوم الهندي ( ١٩٥ للكيلو ) والدواجن المجمدة أسعارها ( ١٣٥ للكيلو)، وقد تم تحرير محضر للذبح خارج المجازر الحكومية.

قطاع الأسواق بقنا

وتم المرور على أسواق الخضروات والفاكهة للوقوف على الإعلان عن أسعار الخضر والفاكهة. وشهدت أسواق محافظة قنا استقرارا في الأسعار في الفترة الماضية، وقد تم تحرير ٦٠ محضر عدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير ٢٢ محضر عدم الاحتفاظ بالفواتير وضبط ( ١٠٠كجم علف دواجن دواجن و٥ لفات أرز و٢٠ كيس مسحوق غسيل و٢٥ علبة عصير و٥ قاروصة سجائر )، وتحرير ٥ محاضر السلع المنتهية الصلاحية، وتم ضبط ٩ كجم و٩٠٠ جم دواجن مجمدة و٣٧ عبوة كاتشب طماطم و٥٩ كيس مكرونة و٣٠ لفة عصير أطفال و٩ جراكن زيت و٧٥ كيس نسكافيه، وتحرير محضر سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير ٢ محضر سلع مجهولة المصدر.

قطاع البدالين التموينيين بقنا

وتم المرور علي المنشآت التموينية البدالين التموينين وتم رصد المخالفات وتحرير ١٤ محضر عدم الإعلان عن مقررات تموينية.

قطاع خدمات البطاقات الذكية

وقامت المديرية بإصدار بطاقات تموينية للمواطنين طالبي الخدمة بـ ( ٤٤٦ بطاقة) تم تصنيفها مابين فصل اجتماعي وبدل تالف وفاقد واستقصاء آراء المواطنين عن الخدمات التموينية.

كما قام حسن القط مدير المديرية ومديري الإدارات التموينية التابعة بمناقشة المواطنين والتحدث معهم عن مدى جودة الخدمات التموينية المقدمة لهم من خبز مدعم ودقيق وسلع تموينية وغيره من الخدمات التموينية، وذلك لمتابعة آراء المواطنين في جودة المنظومة التموينية.

ويأتى ذلك فى ضوء رؤية الدكتور وزير التموين للارتقاء بمنظومة الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة رغيف الخبز لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز المنتج، وأيضا الاهتمام بتوفير السلع الأساسية والعمل على زيادة المخزون من تلك السلع، وفي إطار توجيهات الدكتور محافظ قنا وتحت إشراف حسن القط مدير مديرية التموين بشأن الرقابة وضبط الأسواق ومراقبة الأسعار علي أرض الواقع.