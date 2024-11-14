مركز إعلام الأقصر ومديرية الزراعة ينظمان ندوة حول الإنتاج الداجني (صور)

دشن مجمع إعلام الأقصر ندوة تثقيفية تحت عنوان التغيرات المناخية وتأثيرها على الثروة الداجنة، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة في الأقصر.

التغيرات المناخية

والندوة عقدت بقاعة الإرشاد الزراعى حاضر فيها الدكتور جابر محمد مدير مديرية الزراعة والدكتور طارق لطفي مدير مديرية الطب البيطري ومدير الإنتاج الحيوانى، وبحضور عدد من المستثمرين والمزارعين والمربين وأصحاب مزارع الدواجن وقيادات من المجتمع المدنى.

الإنتاج الداجني

وتناولت الندوة دور الطب البيطري فى توعية المواطنين والمزارعين وأصحاب مزارع الدواجن بالأمراض التى تصيب الثروة الداجنة نتيجة لتغير المناخ، وكذا الوقوف على الأسباب وكيفية الوقاية والعلاج، شارك فى تقديم الندوة امل عبد الرحيم اخصائي الإعلام بالمركز وبإشراف غادة رفعت مدير مجمع إعلام الأقصر.