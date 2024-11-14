الخميس 14 نوفمبر 2024
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محافظات

إزالة 8 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بإسنا في الأقصر (صور)

أثناء الحملة
أثناء الحملة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة الدكتور محمد رزق رئيس المركز بجنوب محافظة الأقصر بالتعاون مع مركز شرطة شرطة إسنا، حملة إزالات مكبرة استهدفت قرية كومير.

التعديات على أملاك الدولة 

أسفرت الحملة عن إزالة عدد 8 حالات تعد بالبناء على أرض أملاك دولة بإجمالي مساحة 1845 مترا مربعا بناحية حاجر كومير.

وأوضح الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا في الأقصر أن التعديات عبارة عن طوب أبيض ومونة وأسمنت، تمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية وتم اتخاذ اللازم قانونا ضد المخالفين.


يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر فى تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 24 لإزالة التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

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الأقصر التعديات على الأراضي املاك الدولة مركز ومدينة إسنا محافظ الأقصر الموجة 24 لإزالة التعديات

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