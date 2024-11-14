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اقتصاد

إطلاق أحدث مركز تكنولوجي بالعاصمة الإدارية لذوي الاحتياجات التعليمية

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة، فيتو

تشهد العاصمة الإدارية، اليوم الخميس إطلاق مبادرة "طريق الحياة" التعليمية بحضور وزير التربية والتعليم، عبر تأسيس أول مركز تعليمي شامل في مصر مخصص للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات (SEND)، بما في ذلك التوحد، وعسر القراءة، والاحتياجات العاطفية والاجتماعية والنفسية وذلك باستخدام التكنولوجيا. 

إنشاء بيئة تعليمية شاملة 

من المقرر أن يفتح المشروع الذى تطلقه شركة العاصمة الإدارية أبوابه بعد عامين، ويقدم مناهج ديناميكية تتكيف مع احتياجات كل طالب، مما يمكّنهم عبر كافنديش من متابعة رحلتهم التعليمية الكاملة دون قيود التعليم التقليدي.

وقال عاطف حسن، رئيس إحدى الشركات المشاركة بالمبادرة، إن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو إنشاء بيئة تعليمية شاملة في مصر، حيث يتم تقديم دعم مخصص وموارد متخصصة لتمكين الطلاب الذين يواجهون تحديات في بيئات التعليم التقليدية، مستفيدًا من الخبرة في التعليم المتخصص، إلى جانب التزام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بتطوير البنية التحتية الحضرية والاجتماعية في مصر.

وأوضح أنهم  يرون كل طالب كفرد فريد وقادر، بغض النظر عن التحديات التي يواجهها، مشيرًا إلى أن هذا المشروع ليس مجرد مدرسة، بل هو مساحة يشعر فيها الأطفال الذين يتعلمون بطرق مختلفة بأنهم مفهومون ومدعومون من بيئة تقدر فرديتهم وإمكاناتهم. 

بيئة داعمة دون عزل الأطفال 

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وأشار إلى أن مبادرة "طريق الحياة" تجسد رؤية لخلق "مجتمع غير مباشر" للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات (SEND)، وهي بيئة داعمة دون عزل الطلاب، ويسعى هذا المركز التعليمي إلى إعادة تعريف التعليم الشامل ووضع معيار جديد في مصر كما ستشرف دبليو إم سي  العالمية على توفير الخدمات التعليمية المتخصصة داخل المشروع الذي يعتمد على البنية الأساسية  في العاصمة الإدارية.

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