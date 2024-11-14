خطفت شابا، السجن 3 سنوات لعصابة الشرطة المزيفة في النزهة
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة 7 عاطلين لاتهامهم بانتحال صفة أفراد شرطة وخطف شاب في منطقة النزهة بالسجن 3 سنوات وبراءة آخر.
كان قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من مواطن مقيم بدائرة القسم بتعرض نجله للاختطاف من قِبل تشكيل عصابي مدعين أنهم أفراد شرطة.
وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على 8 عاطلين.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بوجود خلافات مالية مع المجني عليه ومن أجل ذلك انتحلوا صفة أفراد شرطة وتمكنوا بتلك الحيلة من خطف الاخير واقتادوه إلى مكان بعيد.
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