الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

خطفت شابا، السجن 3 سنوات لعصابة الشرطة المزيفة في النزهة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة 7 عاطلين لاتهامهم بانتحال صفة أفراد شرطة وخطف شاب في منطقة النزهة بالسجن 3 سنوات وبراءة آخر.

كان قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من مواطن مقيم بدائرة القسم بتعرض نجله للاختطاف من قِبل تشكيل عصابي مدعين أنهم أفراد شرطة.


وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على 8 عاطلين.


وبمواجهة المتهمين اعترفوا بوجود خلافات مالية مع المجني عليه ومن أجل ذلك انتحلوا صفة أفراد شرطة وتمكنوا بتلك الحيلة من خطف الاخير واقتادوه إلى مكان بعيد.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محكمة جنايات شمال القاهرة منطقة النزهه قسم شرطة النزهة مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

حبس تشكيل عصابي بتهمة انتحال صفة أفراد شرطة في مدينة نصر

حبس وغرامة، عقوبة انتحال شخص صفة ذوي الإعاقة وفق القانون

حبس شخصين بتهمة انتحال صفة رجال الشرطة بالعجوزة

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

انهيار أسعار سبائك الذهب، الجرام أقل من 4500 جنيه فى الصاغة

ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه لليوم الثالث على التوالي

والد زيزو يكشف لـ فيتو آخر تطورات ملف تجديد عقد نجله مع الزمالك

بعد بلاغ الزمالك ضد كهربا، عقوبة إصدار شيك بدون رصيد

أقل من المطلوب مدنيًا، قيمة التعويض المدفوع في تصالح إمام عاشور مع فرد الأمن

قائمة أبو ريدة في انتخابات الجبلاية بدون نجوم كرة قدم.. حازم وبركات كلمة السر.. اعرف التفاصيل

أبرزهم البلطي، ارتفاع أسعار 8 أنواع من الأسماك بسوق العبور اليوم

منوعات

المزيد

علماء المناخ يحذرون من بلوغ انبعاثات الوقود الأحفوري مستوى مرتفعا جديدا

تعديل مدار محطة الفضاء الدولية قبل وصول مركبة شحن فضائية روسية

ابتكار مواد جديدة تحارب جفاف التربة في روسيا

"ذعر" من تكرار سيناريو أمستردام، إجراءات فرنسية غير مسبوقة قبل مباراة إسرائيل الليلة

المزيد

خدمات

المزيد

أبرزهم البلطي، ارتفاع أسعار 8 أنواع من الأسماك بسوق العبور اليوم

شروط الالتحاق بالكورس المؤهل للضيافة الجوية

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق

هتشتري الأرز بكام النهارده الخميس في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

شروط الترشح لـ انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النمل الأسود في المنام وعلاقته بالحسد والحقد من أشخاص مقربين

ما حكم الدعاء بين الخطبتين، وما ساعة الإجابة يوم الجمعة؟ دار الإفتاء تُجيب

دار الإفتاء توضح شروط المسح على الجورب وكيفيته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads