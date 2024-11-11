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حوادث

تأجيل محاكمة عصابة الشرطة المزيفة في النزهة لـ 14 نوفمبر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة 8 عاطلين لاتهامهم بانتحال صفة أفراد شرطة وخطف شاب في منطقة النزهة إلى جلسة 14 نوفمبر الجاري.


كان قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من مواطن مقيم بدائرة القسم بتعرض نجله للاختطاف من قِبل تشكيل عصابي مدعين أنهم أفراد شرطة.


وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على 8 عاطلين.


وبمواجهة المتهمين اعترفوا بوجود خلافات مالية مع المجني عليه ومن أجل ذلك انتحلوا صفة أفراد شرطة وتمكنوا بتلك الحيلة من خطف الاخير واقتادوه إلى مكان بعيد.

 

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محكمة جنايات شمال القاهرة منطقة النزهه قسم شرطة النزهة مديرية أمن القاهرة

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