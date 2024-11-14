الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمود بنتايك ينضم لبعثة الزمالك في ليبيا

محمود بنتايك
محمود بنتايك

يصل المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ليبيا في التاسعة صباح غد الجمعة للانضمام لبعثة الفريق الأبيض، استعدادًا لخوض ودية النصر الليبي.

ومن المقرر أن يصل بنتايك إلى ليبيا عن طريق مطار بنينا الدولي، للتواجد مع بعثة الزمالك من أجل المشاركة في مهرجان اعتزال اللاعب الليبي خالد حسين.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء غد الجمعة وديا في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، قد وافق على مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا وفريق النصر الليبي.

مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا 

 وتولى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء والمشرف على الكرة، الاتفاق على كافة تفاصيل المباراة.  

موعد مباراة الزمالك القادمة بالدوري 

أما على صعيد بطولة الدوري يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم 23 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

مباراة الزمالك وسموحة 

وحقق نادي الزمالك فوزًا صعبًا على نظيره سموحة بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما، باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل ناصر منسي هدف التقدم لصالح الزمالك في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء بعد خطأ من الهاني سليمان حارس فريق سموحة. 

وفي الدقيقة 84 استطاع مصطفى شلبي إحراز الهدف الثاني لصالح الزمالك. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أحمد سليمان الزمال الزمالك الزمالك والنصر الزمالك والنصر الليبي الزمالك وسموحة الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك

مواد متعلقة

جلسة بين مسئولي الزمالك وسيف الجزيري بعد العودة من ليبيا

الزمالك يؤدي أولى تدريباته بـ ليبيا في هذا الموعد

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

انهيار أسعار سبائك الذهب، الجرام أقل من 4500 جنيه فى الصاغة

ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه لليوم الثالث على التوالي

والد زيزو يكشف لـ فيتو آخر تطورات ملف تجديد عقد نجله مع الزمالك

بعد بلاغ الزمالك ضد كهربا، عقوبة إصدار شيك بدون رصيد

أقل من المطلوب مدنيًا، قيمة التعويض المدفوع في تصالح إمام عاشور مع فرد الأمن

قائمة أبو ريدة في انتخابات الجبلاية بدون نجوم كرة قدم.. حازم وبركات كلمة السر.. اعرف التفاصيل

أبرزهم البلطي، ارتفاع أسعار 8 أنواع من الأسماك بسوق العبور اليوم

منوعات

المزيد

علماء المناخ يحذرون من بلوغ انبعاثات الوقود الأحفوري مستوى مرتفعا جديدا

تعديل مدار محطة الفضاء الدولية قبل وصول مركبة شحن فضائية روسية

ابتكار مواد جديدة تحارب جفاف التربة في روسيا

"ذعر" من تكرار سيناريو أمستردام، إجراءات فرنسية غير مسبوقة قبل مباراة إسرائيل الليلة

المزيد

خدمات

المزيد

أبرزهم البلطي، ارتفاع أسعار 8 أنواع من الأسماك بسوق العبور اليوم

شروط الالتحاق بالكورس المؤهل للضيافة الجوية

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق

هتشتري الأرز بكام النهارده الخميس في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

شروط الترشح لـ انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النمل الأسود في المنام وعلاقته بالحسد والحقد من أشخاص مقربين

ما حكم الدعاء بين الخطبتين، وما ساعة الإجابة يوم الجمعة؟ دار الإفتاء تُجيب

دار الإفتاء توضح شروط المسح على الجورب وكيفيته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads