الخميس 14 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

بيان عاجل من طوارئ الخرطوم بشأن تسمم مياه الريف الشمالي بأم درمان

حقيقة تسمم المياه
حقيقة تسمم المياه فى أم درمان، فيتو

نفت طوارئ الخرطوم أنباء متداولة عن تسمم مياه الريف الشمالي بأم درمان مؤكدة أن التحريات أوضحت عدم صحة ما وصفته بأنه إدعاء لا أساس له.

إكمال توريد مواد تنقية المياه 

ووفق وسائل إعلام سودانية، فقد دشن طوارئ الخرطوم فريق عمل طارئ للتحرك العاجل بخصوص إكمال توريد مواد تنقية المياه وتوفير احتياطي كاف.

وفي سياق آخر، جددت ولاية الخرطوم تأكيدها على استئناف العام الدراسي خلال الأيام القادمة مطالبة بإحكام التنسيق بين الجهات المختصة.

توصيات لجنة الامن بتأمين المدارس

ودعا اجتماع للجنة طوارئ الخرطوم إلى مساعدة وزارة التعليم السوداني في ترتيبات استئناف الدراسة مع الأخذ بتوصيات لجنة الامن بتأمين المدارس في ظل الظروف الراهنة.

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