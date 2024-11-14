رئيس جامعة سوهاج: خطة لتفعيل الإتاحة الشاملة الرقمية أمام الطلاب ذوي الإعاقة

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة تسعى باستمرار إلى تفعيل الإتاحة الرقمية للطلاب ذوي الاعاقة وتوفير بيئة جامعية دامجة ليس فقط بالجانب التعليمي ولكن علي كافة المستويات، من خلال تسهيل نقل كل المعلومات لهم بصورة متاحة تتناسب مع كل أنواع الإعاقات المدمجة بمختلف كليات الجامعة.

وأوضح أنه يتم وضع خطة لتفعيل الإتاحة الشاملة الرقمية لكل الأخبار والفعاليات والأنشطة علي بوابة الجامعة الإلكترونية لتمكين مختلف الفئات من ذوي الإعاقة المتابعة بشكل سهل، مما يسهم في تحقيق بيئة جامعية دامجة وفق أعلى المواصفات.

النعمانى يؤكد على جودة الخدمات الرقمية المقدمة لذوي الاعاقة

وأكد النعماني جودة الخدمات الإلكترونية الرقمية المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، بداية من مراحل التنسيق الالكتروني والالتحاق بالكليات والتشعيب الداخلي الإلكتروني، والدفع الإلكتروني مجانًا علي منصة زاد للخدمات الإلكترونية لجميع الرسوم المستحقة للطلاب ذوي الإعاقة، وكذلك دعمهم ومساندتهم في تسجيل واعتماد المقررات إلكترونيًّا من خلال وحدات الدعم الفني بمختلف كليات الجامعة، مما يحقق جودة الخدمات وتحقيق الراحة النفسية لهم ولأسرهم، والتي تسهم بدورها ايضًا في رفع معدل الجامعة ضمن التصنيفات الإقليمية والدولية خاصة محور رعاية ودعم ذوي الإعاقة بالجامعة، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة للطلاب من غير ذوي الإعاقة بالجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن التسويق الإلكتروني الإعلامي لأنشطة الطلاب ذوي الإعاقة محور أساسي ضمن اهتمامات الجامعة من خلال الصفحة الإعلامية، والتي تقوم بتغطية جميع الأنشطة والفعاليات والمشاركات التي تبرز الصورة الذهنية الإيجابية لدور الطلاب ذوي الإعاقة في التنمية المستدامة والاستثمار فى رأس المال البشري، وإبراز النماذج المبدعة والمتميزة من ذوي الإعاقة من مختلف كليات الجامعة.

الدكتور عبدالناصر يس ورشة تدريبية حول الاتاحة الرقمية

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب انه في هذا السياق شارك مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة في ورشة تدريبية حول الإتاحة الشاملة الرقمية والتسويق الإعلامي لمراكز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية، وذلك في اطار تنفيذ بنود بروتوكول التعاون بين الجامعة وهيئة امديست.

وأشار الدكتور طارق زكي مدير المركز إلى أن ورشة العمل شارك بها كلا من الدكتور محمد عبد العظيم نائب مدير المركز، والمهندس علاء عاطف الصادق أخصائي حاسبات آلية، وذلك بحضور ممثلي هيئة أمديست الأمريكية والمسؤولين عن مراكز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية وذلك لمدة يومين بمدينة الإسكندرية.

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