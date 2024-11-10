استبعاد مدير مدرسة في طهطا لعدم انتظام الدراسة

قام اليوم الدكتور احمد خليفة مدير إدارة طهطا التعليمية بجولة لتفقد سير العملية التعليمية ببعض مدارس الإدارة وذلك برفقة الاستاذ حسن خلف وكيل الإدارة وأحمد ذكى مدير المتابعة وعلى زين الدين عضو المتابعة.

مدير الإدارة التعليمية بطهطا خلال جولته يستبعد مدير مدرسة الصوالح للتعليم الأساسي

وخلال جولته قام الدكتور أحمد خليفة مدير تعليم طهطا باستبعاد مدير مدرسة الصوالح للتعليم الأساسى وإحالة جميع العاملين بها للتحقيق الفورى وذلك لعدم انتظام العملية التعليمية بالمدرسة ومخالفة اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة للعمل داخل المدرسة.

مدير تعليم طهطا يوضح أسباب قرار الاستبعاد وعلاقته بعدم انتظام العملية التعليمية

وأوضح "مدير تعليم طهطا " أن قرار الاستبعاد جاء بسبب عدم انتظام العملية التعليمية بعدم وجود اشراف سواء عام أو على الأدوار وأيضا تدنى مستوى النظافة بالإضافة إلى وجود رواكد ومحرقة داخل المدرسة.

وأضاف الدكتور أحمد خليفة أن ذلك جاء أيضا بسبب عدم اتباع تعليمات الأمن والسلامة وعدم نظافة دورات المياه وعدم صلاحيتها للاستعمال وعدم صلاحيه النوافذ بالدور الأرضي وعلاوة على غياب بعض العاملين بالمدرسة

يذكر أن جولات مدير إدارة طهطا تأتى تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج وكذلك توجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج فى إطار انضباط العملية التعليمية.

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