وزير التعليم ومحافظ أسوان يتفقدان عددا من مدارس المحافظة (صور)

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يرافقه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، زيارة ميدانية مفاجئة لبعض المدارس بمحافظة أسوان لمتابعة انتظام العملية التعليمية، وتأكيدًا لتطبيق مختلف الآليات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية والتى تستهدف الارتقاء بالمنظومة.

زيارة مدرسة إبريم الإعدادية

ورافق الوزير خلال الزيارة الدكتور أحمد المحمدى، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، واستهل وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان جولتهما بزيارة مدرسة "إبريم الإعدادية المشتركة" التابعة لإدارة نصر النوبة التعليمية والتى تضم ١٩١ طالبا وطالبة حيث تفقدا فصول المدرسة، وتأكدا من انخفاض الكثافات الطلابية بها.

وتابعا جهود خفض الكثافات الطلابية بها، وطرق شرح المعلمين للدروس ومستوى التحصيل الدراسي للطلاب، وعقب ذلك توجه الوزير والمحافظ إلى مدرسة إبريم الإبتدائية التابعة لإدارة نصر النوبة التعليمية والتى تضم (١٨٣) طالبا وطالبة، حيث تفقدا فصول رياض الأطفال بالمدرسة، وفصول صفوف الأول والرابع والخامس الإبتدائى، وحرص الوزير والمحافظ على الاطلاع على كراسات الواجب والحصة.

حيث ثمن جهود المعلمين في المدرسة ووجههم بتعزيز مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، كما قام الوزير والمحافظ بزيارة قرية مُصمُص حيث تفقدا مدرسة مُصمُص الإبتدائية التابعة لإدارة نصر النوبة التعليمية، والتى تضم عدد 171 طالبًا وطالبة.

اطمأن وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان على نسب الكثافات الطلابية داخل الفصول، واطلع على كراسات الحصة والواجبات المدرسية، كما تابع مدى الالتزام بالتقييمات الأسبوعية داخل الفصول.

ثم توجه الوزير والمحافظ إلى زيارة مدرسة "محمد صلاح الدين الباقر الثانوية المشتركة" التابعة لإدارة نصر النوبة التعليمية وتضم عدد (٣٧٣) طالبا وطالبة، وخلال جولتهما بالمدرسة.

وأشاد الوزير والمحافظ بندوة توعوية تم تنظيمها لطلاب المدرسة يقدمها أحد شيوخ الأزهر الشريف، حول "ترسيخ الأخلاق والقيم الحميدة ونبذ السلوكيات السلبية".

كما أكد الوزير على أهمية ترسيخ القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية لدى الطلاب ورفض السلوكيات السلبية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تكثيف التوعية بالظواهر السلبية.

وفى هذا السياق أكد الوزير أن وزارة التربية والتعليم تولي اهتمامًا كبيرًا بترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية، واكتشاف المواهب وتنمية المهارات لدى الطلاب، مع التأكيد على دورها في بناء جيل واعٍ ومثقف.

كما تفقد الوزير والمحافظ عددًا من المدارس التابعة لإدارة أسوان التعليمية بجزيرة أسوان النوبية وسط النيل والتى يتم الوصول إليها بواسطة اللنشات والمراكب فقط، حيث تفقدا عددًا من الفصول، واطلع وزير التربية والتعليم على نسب الحضور والغياب للطلاب وتبين أن نسبة الحضور تجاوزت الـ 90 %، ومدى الالتزام بتنفيذ القرارات والإجراءات المتبعة للتقييمات الأسبوعية، وانتظام العملية التعليمية بهذه المدارس.

وفى ختام زيارته لمحافظة أسوان أشاد الوزير محمد عبد اللطيف بانتظام العملية التعليمية في مدارس المحافظة، والجهود المبذولة لضبط سير العام الدراسي، مؤكدًا فخره واعتزازه بهذه المحافظة التى أنجبت جيلًا من العظماء في مجال الأدب والثقافة وغيرها من المجالات.

ومن جانبه ثمن الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود الوزير محمد عبد اللطيف لضبط والارتقاء بالعملية التعليمية وانعكاس هذه الجهود على العملية التعليمية بالمدارس، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير كافة السبل وبذل كافة الجهود لتطوير العملية التعليمية بالمحافظة.