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فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات لانتخابات الاتحادات الطلابية بقنا

قنا،فيتو
قنا،فيتو

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي أنه تم اليوم الخميس 14 نوفمبر، فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات لانتخابات الاتحادات الطلابية بكليات ومعاهد الجامعة بقنا، وذلك خلال الفترة من 9 صباحا وحتى 2 مساء، وشدد رئيس الجامعة على ضرورة تحقيق الانضباط خلال سير العملية الانتخابية،  حتى يتسنى لكافة الطلاب المشاركة بحيادية تامة ومتابعة التزام الطلاب بالإجراءات في مختلف مراحل العملية الانتخابية.

إعلان الكشوف المبدئية بقنا

وأضاف الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه سوف يتم إعلان الكشوف المبدئية الأحد المقبل 17 نوفمبر، ويتم تلقي الطعون الاثنين 18 نوفمبر، وفحص الطعون الثلاثاء 19 نوفمبر، وسيتم إعلان الكشوف النهائية الأربعاء 20 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين من الخميس 21 نوفمبر، وتنطلق انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج الأحد 24 نوفمبر، فيما تجرى انتخابات الإعادة يوم الاثنين 25 نوفمبر.فتح باب الترشح للانتخابات الطلابية بجامعة جنوب الوادي.

الاتحادات الطلابية بقنا

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي أنه تم اليوم الخميس 14 نوفمبر، فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات لانتخابات الاتحادات الطلابية بكليات ومعاهد الجامعة بقنا، وذلك خلال الفترة من 9 صباحا وحتى 2 مساء، وشدد رئيس الجامعة على ضرورة تحقيق الانضباط خلال سير العملية الانتخابية،  حتى يتسنى لكافة الطلاب المشاركة بحيادية تامة ومتابعة التزام الطلاب بالإجراءات في مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وأضاف الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه سوف يتم إعلان الكشوف المبدئية الأحد المقبل 17 نوفمبر، ويتم تلقي الطعون الاثنين 18 نوفمبر، وفحص الطعون الثلاثاء 19 نوفمبر، وسوف يتم اعلان الكشوف النهائية الأربعاء 20 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين من الخميس 21 نوفمبر، وتنطلق انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج الأحد 24 نوفمبر، فيما تجرى انتخابات الإعادة يوم الاثنين 25 نوفمبر.

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