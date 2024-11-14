الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يسلم شهادات اجتياز برنامج المدير الإداري والمالي المحترف

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي يسلم شهادات برنامج المديرالمالي

 قام الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي بتسليم شهادات اجتياز برنامج المدير الإدارى والمالى المحترف لمنسوبى جامعة جنوب الوادى، بحضور الدكتور  محمد عمران مدير مركز التطوير الوظيفى بالجامعة  و 130 متدربًا من الجامعة.

في البداية قدم رئيس الجامعة الشكر والتحية للدكتور محمد عمران على المجهود الذى يبذله والخدمات التى يقدمها لمنسوبى الجامعة في مركز التطوير الوظيفى.

وأكد رئيس الجامعة  أهمية التدريب وما يضيفه من مهارات لمنسوبى الجامعة  وأننا في عصر تنمية المهارات بالتدريب.

 

تطوير مهارات منسوبى الجامعة 

 وأوضح أهمية التغلب على كافة المشكلات باستمرار العمل المكثف؛ لرفع جودة وكفاءة وتنافسية التعليم.

وخلال كلمته أكد رئيس الجامعة حرصه على تطوير مهارات منسوبى الجامعة بجميع أطيافهم وتنمية قدراتهم من خلال عقد الدورات التدريبية لهم وذلك في العديد من الجوانب والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية وتطوير المعرفة.

وثمن جهود المتدربين المشاركين فى البرنامج مؤكدًا استمراره  في دعم جميع منتسبى الجامعة على الابتكار والتطور المستمر، ما يسهم في تحقيق أهداف الجامعة، ومواصلة ترسيخ مكانتها والريادة الأكاديمية. مؤكدًا أن طموحاتنا  تستدعي  مضاعفة الجهود للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة والتميز.

 

التقاء جميع أطياف المؤسسة

 وأشار الدكتور محمد عمران مدير مركز التطوير الوظيفى إلى أن البرنامج يشمل 10 محاور رئيسية تنمى مهارات التواصل والعمل الجماعى والقيادة الفعالة وحل المشكلات والتوجيه والتحفيز والعرض الفعال إضافة الى المهارات التقنية والمالية ومهارات إدارة التغيير مضيفًا أن البرنامج يهدف إلى بناء وتطوير قدرات منسوبى الجامعة بجميع أطيافها فى المهارات الادارية والمالية.

كما أضاف الدكتور محمد عمران أنه تم  تدريب 10 مجموعات تضم 186  مشاركًا حتى الآن، وقدم شكره  للمدربين الذين بذلوا مجهودات رائعة وأظهروا كفاءة عالية في التدريب مشيرًا أنهم  نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس ومدربون معتمدين بالمركز وأن المجموعات التدريبية تضم فئات وظيفية مختلفة بهدف التقاء جميع أطياف المؤسسة على هدف مشترك هو التطوير الذاتى والمؤسسى.

يذكر ان المجموعة الثالثه من المتدربين بالبرنامج  قامت بتكريم رئيس الجامعة بإهداء درع، وذلك تقديرا لدعمه لمنسوبى الجامعة في كافة المجالات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور محمد عمران جامعة جنوب الوادي رئيس جامعة جنوب الوادي

مواد متعلقة

حل مشكلة ضعف وانعدام المياه ببعض المناطق في شمال قنا

انطلاق حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي في قنا السبت

16 ألف مستفيد من أنشطة "بداية جديدة" بقرية بخانس في قنا

تعليم قنا تعلن نتيجة انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد الطلاب

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب في الصاغة صباح اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024

تطورات موقف علي معلول مع الأهلي

سر وعد محمود الخطيب لـ هاني أبو ريدة

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024

الرئيس السيسي يصدر 8 قرارات جمهورية مهمة

8 سيدات و4 رجال، أسماء ضحايا حادث طريق بورسعيد من أبناء المطرية بالدقهلية

أشباح خرجوا من الأنفاق، كشف تفاصيل عملية "إذلال" اللواء جولاني على أيدي حزب الله

ريناد يعلن تشكيل السعودية أمام أستراليا بتصفيات آسيا

منوعات

المزيد

ابتكار مواد جديدة تحارب جفاف التربة في روسيا

"ذعر" من تكرار سيناريو أمستردام، إجراءات فرنسية غير مسبوقة قبل مباراة إسرائيل الليلة

خمر ونساء ومخدرات، الحياة السرية لحكام البريميرليج بعد واقعة ديفيد كوت (فيديو)

محتها العواصف الترابية وبقي المسجد والسوق، مستكشف يعثر بالصدفة على قرية مهجورة بصحراء الجزائر

المزيد

خدمات

المزيد

هتشتري الأرز بكام النهارده الخميس في السوق المحلي

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 13/11/2024

سعر السكر اليوم الأربعاء 13-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قائمة هاني أبو ريدة فى انتخابات اتحاد الكرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إضافة قيمة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة؟ دار الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads