رئيس جامعة جنوب الوادي يسلم شهادات اجتياز برنامج المدير الإداري والمالي المحترف

قام الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي بتسليم شهادات اجتياز برنامج المدير الإدارى والمالى المحترف لمنسوبى جامعة جنوب الوادى، بحضور الدكتور محمد عمران مدير مركز التطوير الوظيفى بالجامعة و 130 متدربًا من الجامعة.

في البداية قدم رئيس الجامعة الشكر والتحية للدكتور محمد عمران على المجهود الذى يبذله والخدمات التى يقدمها لمنسوبى الجامعة في مركز التطوير الوظيفى.

وأكد رئيس الجامعة أهمية التدريب وما يضيفه من مهارات لمنسوبى الجامعة وأننا في عصر تنمية المهارات بالتدريب.

تطوير مهارات منسوبى الجامعة

وأوضح أهمية التغلب على كافة المشكلات باستمرار العمل المكثف؛ لرفع جودة وكفاءة وتنافسية التعليم.

وخلال كلمته أكد رئيس الجامعة حرصه على تطوير مهارات منسوبى الجامعة بجميع أطيافهم وتنمية قدراتهم من خلال عقد الدورات التدريبية لهم وذلك في العديد من الجوانب والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية وتطوير المعرفة.

وثمن جهود المتدربين المشاركين فى البرنامج مؤكدًا استمراره في دعم جميع منتسبى الجامعة على الابتكار والتطور المستمر، ما يسهم في تحقيق أهداف الجامعة، ومواصلة ترسيخ مكانتها والريادة الأكاديمية. مؤكدًا أن طموحاتنا تستدعي مضاعفة الجهود للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة والتميز.

التقاء جميع أطياف المؤسسة

وأشار الدكتور محمد عمران مدير مركز التطوير الوظيفى إلى أن البرنامج يشمل 10 محاور رئيسية تنمى مهارات التواصل والعمل الجماعى والقيادة الفعالة وحل المشكلات والتوجيه والتحفيز والعرض الفعال إضافة الى المهارات التقنية والمالية ومهارات إدارة التغيير مضيفًا أن البرنامج يهدف إلى بناء وتطوير قدرات منسوبى الجامعة بجميع أطيافها فى المهارات الادارية والمالية.

كما أضاف الدكتور محمد عمران أنه تم تدريب 10 مجموعات تضم 186 مشاركًا حتى الآن، وقدم شكره للمدربين الذين بذلوا مجهودات رائعة وأظهروا كفاءة عالية في التدريب مشيرًا أنهم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس ومدربون معتمدين بالمركز وأن المجموعات التدريبية تضم فئات وظيفية مختلفة بهدف التقاء جميع أطياف المؤسسة على هدف مشترك هو التطوير الذاتى والمؤسسى.

يذكر ان المجموعة الثالثه من المتدربين بالبرنامج قامت بتكريم رئيس الجامعة بإهداء درع، وذلك تقديرا لدعمه لمنسوبى الجامعة في كافة المجالات.