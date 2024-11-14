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محافظات

محافظ أسوان: حققنا معدلات إنجاز كبيرة بملف التقنين واسترداد أراضى الدولة (صور)

اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان مع المسئولين

 قال اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إن الفترة الحالية تشهد تحقيق معدلات إنجاز كبيرة فيما يتعلق بملف التقنين واسترداد أراضى الدولة، وهو الذى جاء نتيجة الحملة الإعلانية المكثفة التى تم تنفيذها.

اعتماد محافظ أسوان لدفعة جديدة من العقود 

 جاء ذلك أثناء اعتماد محافظ أسوان لدفعة جديدة من عقود التقنين، فضلًا عن متابعة الموقف ومعدلات الأداء ونسب لهذا الملف الحيوي وذلك فى حضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، ومديرى الإدارات المعنية.

 وأوضح الدكتور إسماعيل كمال أن هذه الحملة إستهدفت الميادين والشوارع الرئيسية من خلال مادة فلمية وصور متنوعة تم بثها على شاشات الإعلانات داخل جميع أنحاء المحافظة، وعبر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المختلفة، وهو الذى توازى بقيام سيارات تابعة للمحافظة للتنبيه والتنويه للمواطنين بأهمية الانتهاء من إجراءات التقنين.

 وناشد محافظ أسوان أصحاب الطلبات بسرعة إنجاز كافة الإجراءات المتعلقة، مع سداد المقدمات المالية، والأقساط المتأخرة عليهم فى أسرع وقت ممكن، وخاصة فى ظل التيسيرات والتسهيلات العديدة التى يتم تقديمها، لعدم إدراجهم فى حملات الإزالة المتتالية التى يتم تنفيذها بشكل دورى.

 

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