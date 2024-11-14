الخميس 14 نوفمبر 2024
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شروط الالتحاق بالكورس المؤهل للضيافة الجوية

الضيافة الجوية
الضيافة الجوية
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 أعلنت أكاديمية  مصر للطيران للتدريب عن كورس تأهيلي متكامل بشهادات معتمدة من أكاديمية مصر للطيران للتدريب. 

وأوضحت الأكاديمية أن الكورس يؤهل لاجتياز اختبارات الضيافة في جميع شركات الطيران، لكن الأكاديمية غير مسئولة عن التعيين، ولا أي مركز أو معهد أو أكاديمية أخرى في مصر يضمن الحصول على وظيفة بأي شركة طيران بدون اجتياز الاختبارات الخاصة بالشركة المتقدم لها.

- مدة الكورس 10 أيام نظري وعملي على أجهزة محاكاة الطيران (بمقر الأكاديمية). 

ميعاد الكورس القادم: 15 ديسمبر 2024.

- التقديم للمؤهلات العليا أو ثانوية عامة فقط (بعد اجتياز مقابلة شخصية).

 

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