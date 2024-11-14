الصحة: إغلاق مستشفى الفراعنة و3 معامل تحاليل خاصة بالإسكندرية لمخالفتهم التراخيص

تستكمل وزارة الصحة والسكان، المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيًا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة، ورصد أي قصور فى مستوى الخدمة الطبية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني، استهدفت محافظة الإسكندرية، وتم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والتراخيص والعلاج الحر بالإسكندرية، حيث تم المرور على 13 معمل تحاليل خاص، و10 مستشفيات خاصة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والتراخيص اللازمة.

ومن جانبه، لفت الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أن اللجنة قامت بإصدار قرارات فورية حرصًا على صحة وسلامة المرضى وتقديم خدمات طبية آمنة، حيث تم إغلاق كلا من "معمل الشمس، ومعمل مبرة العصافرة ٢، ومعمل RS Lab"، لمخالفتهم اشتراطات الترخيص، فيما تم إنذار كلا من "معمل مبرة العصافرة ١، وومعامل مراد، ومعمل الفنار، ومعمل مبرة العصافرة، ومعمل د.رنا خفاجه، ومعمل د.إيمان أحمد العطار، بتلافي المخالفات في مدة أقصاها ١٥ يوم.

كما تم إغلاق مستشفى الفراعنه لمخالفتها اشتراطات الترخيص ومكافحة العدوى، وإنذار كل من مستشفيات "العلا، والهانوفيل، والإقبال، والمدينة الطبى" بتلافي المخالفات فى مدة لا تتجاوز ٣٠ يوم، فيما تم إنذار مستشفيات "السلام الملكي، ولوران"، بتلافي المخالفات خلال مدة لا تتجاوز عن ١٥ يوم، مشيرًا الى أن المخالفات التي رصدتها اللجنة تنوعت بين (عدم الالتزام باشتراطات التراخيص، عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، تواجد عمالة غير مؤهلة).

وقال "زكي" إنه تم المرور على مستشفيات "أجيال، والمدينة الطبي، والبترول"، لمتابعة عمل المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية ومتابعة غرف مقدمي المشورة بها، مؤكدًا حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.