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ضبط 2 طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر بالجيزة (صور)

تموين الجيزة، فيتو
تموين الجيزة، فيتو

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، بناءً على توجيهات السيد محمود بلاسي مدير المديرية، حملات رقابية مكثفة شملت مختلف المنشآت والمنافذ التموينية والمخابز البلدية المدعمة ومحطات الوقود.

 

ضبط مخالفات غذائية متنوعة

وأسفرت هذه الحملات عن تحقيق نتائج إيجابية، حيث تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو مجهولة المصدر، والتي تشمل: 14 جوال دقيق بلدي مدعم، 150 لتر زيت طعام مجهول المصدر، 60 كيلوجرامًا من الدواجن بدون بيانات، 2 طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر، نصف طن كبدة غير صالحة للاستهلاك، 40 كيلوجرام مفروم لحوم بدون بيانات، 15 كيلوجرام دواجن بدون بيانات، 12 أسطوانة غاز منزلي بدون تصريح، 1.5 طن من الفراخ بدون بيانات أو تاريخ صلاحية.
 

استمرار الحملات الرقابية

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية استمرارها في تنفيذ مثل هذه الحملات بشكل دوري ومكثف، وذلك لضمان سلامة الغذاء وحماية حقوق المستهلكين، كما دعت المديرية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات غذائية من خلال الخطوط الساخنة المخصصة.

 

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