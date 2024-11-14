الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

التصديري للصناعات والحرف اليدوية يعلن استراتيجية اختراق الأسواق العالمية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 عقد المجلس التصديري للصناعات والحرف اليدوية، برئاسة هشام العيسوي، أول اجتماع له بعد تشكيله الجديد لمناقشة خطة العمل للدورة الحالية، حيث رحب العيسوي بأعضاء المجلس وقدم لهم التهنئة على انطلاق الدورة الجديدة.

تعزيز صادرات الصناعات والحرف اليدوية المصرية 

 واستعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز ملامح خطته الاستراتيجية للسنوات المقبلة، والتي تركز على تعزيز صادرات الصناعات والحرف اليدوية المصرية وفتح أسواق جديدة، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو زيادة معدلات النمو ورفع قيمة الصادرات المصرية، مع التركيز بشكل خاص على السوق الأفريقية.

 

قطاع الحرف اليدوية من القطاعات المحققة زيادة في الصادرات خلال العام الجاري 

 وأكد هشام العيسوي أن المجلس يعد من المجالس التي أنشأت حديثًا ويحظي باهتمام خاص من الحكومة خاصة أن قطاع الحرف اليدوية من القطاعات المحققة زيادة في الصادرات خلال العام الجاري بالرغم من كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي

 وأشار إلى أن المجلس يهدف إلى دعم الصناعات والحرف اليدوية المصرية وتطويرها لتصل إلى الأسواق العالمية.

 وأضاف أن المجلس ناقش أهمية رفع كفاءة المنتجين المحليين من خلال التدريب ودعم الابتكار في التصميم والجودة، بما يساهم في تقديم منتجات مصرية ذات قيمة مضافة عالية، قادرة على المنافسة العالمية.


وأوضح العيسوي أن المجلس يسعى لتطوير منظومة الصناعات اليدوية عبر التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، إضافةً إلى التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الإنتاج وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

الاعتماد على دراسات شاملة للأسواق المستهدفة قبل بدء التصدير

ولفت العيسوي إلى أن المجلس سيعتمد على دراسات شاملة للأسواق المستهدفة قبل بدء التصدير، لضمان فهم احتياجات ومتطلبات كل سوق على حدة، مما يعزز القدرة على تلبية أذواق المستهلكين العالميين وزيادة كفاءة المنتجات المصرية.


كما أشار إلى أن تقارير التصدير السابقة أظهرت أن الدول العربية تعد من أبرز المستوردين للمنتجات المصرية، مما يمثل قاعدة قوية للتوسع المستقبلي.

وأعرب العيسوي عن التزام المجلس بالتركيز على السوق الأفريقية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول القارة، إضافةً إلى تعزيز الحضور في السوق الأوروبية لفتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية.

 

تعزيز دور قطاع الصناعات والحرف اليدوية في دعم الاقتصاد الوطني

 وأكد أن هذه الخطط تعكس رؤية المجلس لتعزيز دور قطاع الصناعات والحرف اليدوية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التركيز على الجودة والابتكار.


وأكد العيسوي،  الدور المحوري للمجلس في متابعة وتطوير قطاع الحرف اليدوية في مصر، مشيرًا إلى أن التنسيق الفعال بين جميع الأطراف المعنية يعد الأساس لتحقيق الأهداف الوطنية وزيادة صادرات القطاع.

وتابع: " نحن نؤمن بأن التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والخاصة يسهم بشكل كبير في توحيد الرؤى وتوظيف الموارد بشكل أمثل، متابعًا: "إن التنسيق مع المجلس التصديري يعد خطوة أساسية لضمان رفع كفاءة الصادرات وتوسيع الأسواق المستهدفة، في ضوء اهتمام القيادة السياسية بزيادة وتعظيم الصادرات المصرية، من الضروري أن تكون الجهود المبذولة من جميع الجهات داعمة ومتناسقة، حيث إن أي جهود غير منسقة قد تؤثر سلبًا على معدلات التصدير."


وأكد الأعضاء التزامهم بالتواصل مع خبراء الصناعات اليدوية وأساتذة الجامعات للحصول على رؤاهم حول تطوير القطاع وتعزيز أدائه، مشددين على ضرورة تضافر الجهود للارتقاء بالمنتجات المصرية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

كما أكدوا أن المجلس سيعقد اجتماعات شهرية لمتابعة تنفيذ خططه وتحقيق الأهداف الموضوعة، في إطار الجهود المستمرة لدعم قطاع الصناعات والحرف اليدوية وتعزيز مكانته محليًا ودوليًا.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة المجلس، ومن بينهم دنيا السادات، وياسمين فهمي، ونهلة عبد الناصر، ومحمد سامي، وهند رياض، وتسنيم عمر، وشويكار الغرابلي، وعلا حمدي  .

وزير الصناعة يدعو الشركات الماليزية للاستثمار في مصر والتصدير منها لأسواق أجنبية

بشرى سارة للمصنعين، الفريق كامل الوزير يوجه بحزمة إجراءات عاجلة لحماية الصناعة.. إعادة تشغيل مصنعي النصر للمسبوكات.. منح قروض بفائدة 15% لشراء المعدات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

رئيس المجلس التصديري للصناعات التصديري للصناعات والحرف اليدوية الحرف اليدوية

مواد متعلقة

باسل رحمي: تمويل جديد من تنمية المشروعات لدعم الحرف اليدوية والتراثية

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه لليوم الثالث على التوالي

إمام عاشور يتصالح مع فرد أمن المول

سر وعد محمود الخطيب لـ هاني أبو ريدة

أبرزهم البلطي، ارتفاع أسعار 8 أنواع من الأسماك بسوق العبور اليوم

روشتة نصائح من الكهرباء لضمان التوفير من الفاتورة الشهرية للاستهلاك

السر في التعقيم، خبير اقتصادي يكشف أسباب سحب المركزي 1.37 تريليون جنيه من البنوك

سعر جرام الذهب في الصاغة صباح اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

تعديل مدار محطة الفضاء الدولية قبل وصول مركبة شحن فضائية روسية

ابتكار مواد جديدة تحارب جفاف التربة في روسيا

"ذعر" من تكرار سيناريو أمستردام، إجراءات فرنسية غير مسبوقة قبل مباراة إسرائيل الليلة

خمر ونساء ومخدرات، الحياة السرية لحكام البريميرليج بعد واقعة ديفيد كوت (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أبرزهم البلطي، ارتفاع أسعار 8 أنواع من الأسماك بسوق العبور اليوم

شروط الالتحاق بالكورس المؤهل للضيافة الجوية

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق

هتشتري الأرز بكام النهارده الخميس في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مواعيد قطارات سيناء الرسمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الدعاء بين الخطبتين، وما ساعة الإجابة يوم الجمعة؟ دار الإفتاء تُجيب

دار الإفتاء توضح شروط المسح على الجورب وكيفيته

ما حكم إضافة قيمة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads