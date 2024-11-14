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ثقافة وفنون

و18 مليون جنيه إجمالى إيراداته

3 ملايين جنيه إيرادات فيلم الهوى سلطان أمس

فيلم الهوي سلطان
فيلم الهوي سلطان

 حقق فيلم الهوى سلطان بطولة أحمد داود ومنة شلبي إيرادات أمس وصلت إلى 3 ملايين جنيه في ثامن أيام عرضه في السينمات، بينما يقترب أكثر من 18 مليون جنيه بعد  أول أسبوع من عرضه بالسينمات، وهو المحتل المرتبة الأولى.

فيلم الهوى سلطان 

الفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، وتتمحور أحداث فيلم “الهوى سلطان” الذي تم تغيير اسمه 3 مرات من “قاعة الأوركيد”، ثم لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

أبطال فيلم الهوى سلطان 

الفيلم بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من إخراج هبة يسري. 

 

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