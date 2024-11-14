حروب الأجيال وبقاء الدولة المصرية، محاضرة في الأعلى للثقافة

نظمت نظمت لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة،، محاضرة بعنوان "حروب الأجيال وبقاء الدولة المصرية" أدار المحاضرة، الدكتور عطية الطنطاوي أستاذ الجغرافيا عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة ومقرر لجنة الجغرافيا والبيئة".

محاضرة حروب الأجيال وبقاء الدولة المصرية

وتحدث بالمحاضرة اللواء أركان حرب الدكتور حافظ محمود حسن، الذى بدأ حديثه باستعراض بعض الأقوال للعديد من المؤرخين مثل “سيمونيدس المؤرخ اليونانى الذى قال حين هزمت اليونان أسبرطة هزمناهم ليس حين غزوناهم، وهزمناهم حين أنسيناهم حضارتهم تاريخهم وعيهم، ومقولة هنري كيسنجر أى تصرفات يسعى المجتمع عن طريقها إلى حفظ حقه في البقاء، ومقولة روبرت ماكنمارا الأمن هو التنمية، وبدون تنمية لا يمكن أن يوجد أمن، والدول التي لا تنمو في الواقع، لا يمكن ببساطة أن تظل آمنة، ومقولة دايفيد كاميرون الشهيرة عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي فلا يحدثني أحد عن حقوق الإنسان”.

ثم تحدث عن تعريف ومفهوم محدد للأمن القومي العربي أو المصري وذكر مقولة أمین هويدى “الأمن القومي هو الإجراءات التي تتخذها الدولة في حدود طاقتها للحفاظ على كيانها ومصالحها في الحاضر والمستقبل مع مراعاة المتغيرات الدولية”.

وقال: تم الترويج لتعريف الأمن القومي العربي بأنه الأساطير الرسمية للتلاعب بوعي الشعوب.

وتحدث عن حروب الجيل الأول "الحرب" التقليدية" (1648-1860) قائلا أن حروب الجيل الأول تزامنت مع إحتلال أغلب الدول العربية عقب المواجهات بين الدول الاستعمارية والدولة العثمانية، وحروب الجيل الثانى حروب "العصابات" (1860 - 1918 ) وتدور حروب الجيل الثاني بين جيشين نظامي تقليدي - مجموعات مقاتلة ذات هدف واحد صغيرة العدد نسبيا وظهرت فى فترات زمنية متقاربة خلال الحرب العالمية الأولى ويرجع الفضل لدولة فرنسا، فى ابتكار ذلك الجيل من الحروب.