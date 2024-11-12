ندوة عن تطورات الوضع في المنطقة إقليميًا ودوليًا على طاولة الأعلى للثقافة

يدشن الدكتور أسامة طلعت الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة والدكتور محمد أحمد مرسي مقرر لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية حلقة نقاشية بعنوان "الرؤية السياسية والاقتصادية لتطورات الوضع في المنطقة إقليميًا ودوليًا"، والتي تنظمها لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، وذلك غدا الأربعاء في تمام السادسة مساء بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة.

يدير الندوة الدكتور جمال زهران العلوم السياسية والعلاقات الدولية جامعة قناة السويس، عضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، ويتحدث فيها الدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتور عثمان أحمد عثمان أستاذ الاقتصاد السياسي بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة، وعضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية والدكتور نجاح الريس أستاذ العلوم السياسية، عميد كلية السياسية والاقتصاد بجامعة بني سويف.

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